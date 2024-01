Słowacja. Kierowca zginął w płonącym aucie. Miało polską rejestrację

czytaj dalej

Na Kontakt 24 napisała pasażerka lotu linii LOT z Wietnamu do Katowic (LO6524) zaplanowanego we wtorek. W trakcie rejsu pilot miał przekazać informację o awarii i konieczności lądowania w Warszawie. "O 23:25 udało się wylądować. Początkowo miał odbyć się lot zastępczy do Katowic, ale ten samolot również uległ awarii" - opisała czytelniczka. PLL LOT zapewnia, że pasażerowie zostali przebookowani na poranne rejsy krajowe.