Setki zdjęć, tysiące wiadomości. Dziękujemy za Wasze relacje z wyborów!

Tysiące wiadomości, setki zdjęć i nagrań z Polski i świata. Te wybory były wyjątkowe, również dla redakcji Kontaktu 24. To był rekordowy dzień, zasypaliście nas wiadomościami. Dzięki Wam mogliśmy zobaczyć, jak licznie ruszyliście do urn wyborczych. Za każdą relację bardzo dziękujemy!

15 października tłumnie przystąpiliśmy do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu. Wiemy o tym także dzięki Wam, ponieważ w tym ważnym dla demokracji dniu zechcieliście podzielić się z nami scenami, jakie obserwowaliście przy komisjach wyborczych. Z zaskoczeniem i radością obserwowaliśmy długie kolejki Polaków, zdecydowanych do skorzystania z przysługującego nam prawa wyborczego. W spełnieniu obywatelskiego obowiązku nie przeszkodziła Wam duża odległość od kraju czy konieczność dojechania do punktu wyborczego. Relacjonowaliście z Poznania i Kętrzyna, ale także z Kenii, Mongolii, Kanady, Australii czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Za każdą relację, zdjęcie i nagranie, które zechcieliście opublikować w Gorącym Temacie Kontaktu 24 ogromnie Wam dziękujemy.

To również dzięki Waszym sygnałom dowiedzieliśmy się, że zainteresowanie udziałem w wyborach przerosło oczekiwania komisji i w niektórych punktach wyborczych zabrakło kart do głosowania. Na karty do głosowania niektórzy z Was czekali w Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie. Opóźnienia jednak Was nie zniechęciły. Cześć z Was karty do głosowania wrzuciła do urny już po godzinie 21.

Autor: ~AgaSu Wykorzystany w serwisie "Ułan Bator (Mongolia). U nas było bez kolejki bo 17 osób dopisało się do listy na głosowanie. Życzę wszystkim serdeczności!"