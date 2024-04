czytaj dalej

Saharyjski pył dotarł do Polski. To dlatego niebo, zwłaszcza na południu kraju, przybrało odcień sepii, a słońce zostało przyćmione. Na śniegu w Tatrach mogą pojawiać się żółte ślady. - To się zdarza raz na kilka lat, czasami nawet kilka razy w roku, natomiast teraz mamy ewidentnie mocny przypadek napływu tego pyłu - powiedział Paweł Parzuchowski z IMGW.