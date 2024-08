czytaj dalej

W poprzednich latach był ogromny kombajn, postać baby i dziada, czołg i urna z kartą wyborczą. W tym roku na polu pojawiła się słomiana wieża Eiffla i polscy olimpijczycy. We wsi Jarząbkowo pod Gnieznem (Wielkopolskie) po raz kolejny mieszkańcy stworzyli dekorację dożynkową. - Jest Iga Świątek, bokserka Julia Szeremeta, mamy kajak, czyli nawiązanie do naszej kajakarki Klaudii Zwolińskiej i do naszych wioślarzy, jest też szpadzistka - wymienia postaci zrobione z drewna i słomy sołtys wsi.