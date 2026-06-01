ZGŁOSZONE NA KONTAKT24

Był w niej salon tatuaży i drukarnia. Jest śledztwo w sprawie pożaru hali w Płocku

1 czerwca 2026, 21:18
Aktualizacja: 2 czerwca 2026, 16:58
Aktualizacja:
Źródło:
Kontakt24, tvnwarszawa.pl
Pożar hali w Płocku
Pożar hali w PłockuTigeroos/Kontakt24
wideo 2/2
Pożar hali w PłockuTigeroos/Kontakt24

W poniedziałek wieczorem doszło do pożaru hali usługowo-magazynowej w Płocku. W gaszenie pożaru zaangażowanych zostało około 160 strażaków. Pogorzelisko nadzoruje policja. Planowane są jego oględziny. W sprawie pożaru prokuratura wszczęła śledztwo. Postępowanie ma ustalić przyczyny wybuchu ognia.

Hala, która spłonęła, miała wielofunkcyjną przestrzeń. Znajdował się w niej salon tatuaży, salon meblowy, drukarnia, czy sklep z odzieżą. Jak podała straż, hala miała wymiary około 80 na 100 metrów. Pożar nie rozprzestrzenił się na okoliczne zabudowania.

- Dogaszanie pożaru hali zostało już zakończone. Nadzór nad pogorzeliskiem przejęła aktualnie policja - powiedział we wtorek po południu rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku mł. kpt. Wojciech Pietrzak. Podsumowując akcję gaszenia pożaru, wyliczył, że uczestniczyły w niej w sumie 52 zastępy, czyli około 160 strażaków. Były to jednostki z okolicznych powiatów oraz z Warszawy, a także zakładowa straż pożarna dwóch płockich spółek, Orlenu i PERN.

Prokuratorskie śledztwo

W sprawie pożaru śledztwo wszczęła we wtorek Prokuratura Okręgowa w Płocku. Postępowanie to ma wyjaśnić, dlaczego ogień pojawił się w hali. Na początkowym etapie śledztwo prowadzone jest w związku z art. 163 par. 1 pkt. 1 i par. 2 Kodeksu karnego, co oznacza, że dotyczy nieumyślnego sprowadzenie pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu ludzi i mieniu w wielkich rozmiarach.

- Do ustalenia przyczyn pożaru powołany zostanie biegły z zakresu pożarnictwa, który będzie uczestniczył w oględzinach pozostałości hali - powiedział rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej Bartosz Maliszewski. Jak dodał, szczegółowe oględziny zostaną przeprowadzone po sprawdzeniu pogorzeliska i pozostałości hali przez Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. - Chodzi o potwierdzenie, że miejsce to jest już bezpieczne dla zespołu, który będzie wykonywał oględziny, a także o wydanie decyzji o rozbiórce hali z rygorem natychmiastowej wykonalności - wyjaśnił.

Prokurator Maliszewski zaznaczył, że oględziny zostaną przeprowadzone etapami, sektorowo, wraz z postępującą rozbiórką pozostałości spalonej hali.

- Aktualnie wykonywane są wstępnie tego typu czynności z użyciem technik dronowych, z zewnątrz, z góry, połączone ze skanowaniem miejsca zdarzenia - dodał. Wspomniał jednocześnie, iż w ramach śledztwa gromadzona jest dokumentacja architektoniczna, budowlana i techniczna hali, zabezpieczany jest także monitoring miejski z okolicznych ulic, przesłuchiwani są również pierwsi świadkowie.

Z ogniem walczyło 30 zastępów

Pożar wybuchł w poniedziałek wieczorem. Jak przekazał po godzinie 21 oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku mł. kpt. Wojciech Pietrzak, zgłoszenie o pożarze wpłynęło do nich po godzinie 18.

- Na tę chwilę mamy około 30 zastępów straży pożarnej, około 80 funkcjonariuszy walczy z tym pożarem. Na tę chwilę źródła pożaru nie zlokalizowaliśmy. Cały czas trwa akcja gaśnicza - przekazał wówczas.

Pożar hali w PłockuPSP Płock
1 z 5
1 z 2

Cała hala objęta ogniem

Ogniem objęty był budynek o powierzchni około 80 na 100 metrów, w pobliżu którego położone są podobne zabudowania, w tym stacja paliw i czteropiętrowy blok mieszkalny. Hala znajduje się przy ulicy Rembielińskiego 8.

W rozmowie z Kontaktem24 oficer prasowy straży pożarnej w Płocku powiedział, że do hali przylega również restauracja. - Osoby, które się w niej znajdowały, ewakuowały się przed przyjazdem straży - podkreślił. Restauracja nie uległa spaleniu.

Pożar hali, Płock

Autorka/Autor:asz, mg

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tigeroos/Kontakt24

Ważny temat?

Podziel się!

Wyślij materiał

Ważny temat?

Podziel się!

Wyślij materiał

Czekamy na Wasze:

Pozostałe wiadomości

Kilka dni temu poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek nie mógł opuścić pokładu samolotu o własnych siłach - według świadków był bowiem mocno nietrzeźwy. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia mające przedstawiać, w jakim stanie był poseł. Wszystko wskazuje na to, że są autentyczne. Sam poseł przeprosił "urażonych sytuacją na lotnisku".

Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Przeanalizowaliśmy zdjęcia ze zdarzenia

Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Przeanalizowaliśmy zdjęcia ze zdarzenia

2 czerwca 2026, 14:07
Źródło:
Konkret24

Sześć łabędzi znalazło się w niebezpiecznym miejscu przy drodze ekspresowej S6. Ptaki mogły wejść na jezdnię i spowodować zagrożenie dla siebie oraz kierowców. Policjanci i Ekopatrol Straży Miejskiej w Gdańsku odłowili łabędzie i przewieźli je w bezpieczne miejsce nad wodą. Relację ze zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Akcja przy S6. Sześć łabędzi uratowanych 

Akcja przy S6. Sześć łabędzi uratowanych 

2 czerwca 2026, 17:02
Źródło:
tvn24.pl

Pełnia Niebieskiego Księżyca rozświetliła minionej nocy niebo. Zdjęcia wyjątkowego zjawiska, bo na następne będziemy musieli poczekać ponad dwa lata, otrzymaliśmy na Kontakt24.

Niebieska Pełnia Księżyca. Wasze zdjęcia

Niebieska Pełnia Księżyca. Wasze zdjęcia

31 maja 2026, 20:57
Aktualizacja: 1 czerwca 2026, 7:38
Aktualizacja:
Źródło:
"Z głową w gwiazdach", Time and Date, Kontakt24

Ktoś próbował oślepić laserem załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w czasie próby lądowania przy szpitalu na ulicy Szaserów w Warszawie. Na pokładzie maszyny była ranna osoba. Pierwsze informacje ze zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Ktoś oślepiał laserem pilota Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sprawa trafiła na policję

Ktoś oślepiał laserem pilota Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sprawa trafiła na policję

30 maja 2026, 14:04
Źródło:
tvnwarszawa.pl

W piątek wieczorem doszło do pożaru mieszkania i balkonu w jednym z bloków na Woli. Ogień pojawił się na czwartym piętrze budynku przy ulicy Obozowej. Zdjęcia i film z pożaru dostaliśmy na Kontakt24.

Pożar mieszkania na czwartym piętrze przy ulicy Obozowej

Pożar mieszkania na czwartym piętrze przy ulicy Obozowej

30 maja 2026, 11:20
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Na warszawskim Bródnie doszło w piątkowy wieczór do tragicznego wypadku. Z balkonu wypadło dwuletnie dziecko. Jego życia nie udało się uratować.

Tragedia na Bródnie. Dziecko wypadło z balkonu, nie żyje

Tragedia na Bródnie. Dziecko wypadło z balkonu, nie żyje

29 maja 2026, 21:14
Źródło:
Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Kilkuset strażaków walczy z pożarem lasu w powiatach wołomińskim i mińskim. Oficjalnie przyczyna pożaru pozostaje nieznana, ale leśnicy dopuszczają, że mogło dojść do podpalenia.

Leśnicy nie wykluczają podpalenia

Leśnicy nie wykluczają podpalenia

28 maja 2026, 17:59
Aktualizacja: 29 maja 2026, 0:12
Aktualizacja:
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

Pożar chlewni we wsi Lutol w województwie lubuskim. W budynku znajdowało się kilkaset macior z kilkoma tysiącami prosiąt. Nie ma osób rannych, ale zginęło 150 macior i około 2 tysiące prosiąt. Część zwierząt udało się uratować. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie.

Ogromny pożar chlewni we wsi Lutol. W środku kilka tysięcy zwierząt

Ogromny pożar chlewni we wsi Lutol. W środku kilka tysięcy zwierząt

28 maja 2026, 17:14
Źródło:
PAP

U podnóża Tatr łąki pokryły się żółtymi i ciemnoczerwonymi kolorami kwiatów rzepaku i koniczyny inkarnatki. Na Kontakt24 otrzymaliśmy wyjątkowe zdjęcia i filmy.

"Obłędny spektakl barw" pod Tatrami

"Obłędny spektakl barw" pod Tatrami

28 maja 2026, 10:20
Źródło:
Kontakt24

W hali w Obornikach w Wielkopolsce wybuchł pożar. Nad miastem unosił się gęsty, czarny dym. Straż pożarna po kilku godzinach zakończyła gaszenie. Obecnie skupia się na zabezpieczeniu zbiorników. Wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc potwierdziła, że pożar nie zagraża ani zdrowiu i życiu mieszkańców Obornik, ani środowisku.

Ugaszony pożar w "zakładzie o zwiększonym ryzyku". Brak groźby skażenia Warty

Ugaszony pożar w "zakładzie o zwiększonym ryzyku". Brak groźby skażenia Warty

27 maja 2026, 15:17
Aktualizacja: 28 maja 2026, 5:44
Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

Policyjny pościg ulicami Łodzi za 20-letnim kierującym, który wcześniej uderzył pojazdem w innym zaparkowany samochód. Informację i nagranie z tego zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Nocny pościg ulicami miasta za 20-latkiem. Nagranie

Nocny pościg ulicami miasta za 20-latkiem. Nagranie

24 maja 2026, 15:41
Źródło:
Kontakt24, tvn24.pl