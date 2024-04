"Uczniowie przez dwie godziny siedzieli na podłodze w klasie". Ojciec uczennicy o strzelaninie w fińskiej szkole

- Nic takiego się wcześniej nie zdarzało - w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 przyznał pan Michał, ojciec 11-córki, uczennicy szkoły Viertola w fińskiej miejscowości Vantaa. We wtorek rano doszło w niej do strzelaniny. Troje dzieci zostało postrzelonych, jedno z nich zmarło.

- Strzelanina zaczęła się około godziny 9. Mieszkam obok tej szkoły, moja córka chodzi tam na lekcje. O całej sytuacji dowiedziałem się właśnie z wiadomości od córki, a resztę mojej wiedzy uzupełnił kolega z pracy, który przeczytał wiadomości. Od razu napisałem także do syna, który chodzi do innej szkoły, bo w tym rejonie są trzy placówki. Skontaktowała się ze mną zdenerwowana żona, ja nadal jestem w szoku. Tu jest bardzo bezpiecznie, nic takiego się wcześniej nie zdarzało - mówił zdenerwowany rodzic.

"Uczniowie przez dwie godziny siedzieli na podłodze w klasie, wiedząc co się stało"

W momencie ataku dziewczynka przebywała w innej części budynku. - Według informacji od mojej córki, uczniowie przez dwie godziny siedzieli na podłodze w klasie, wiedząc co się stało. To ogromny szok. Dzieci aktualnie są w kiepskim stanie psychicznym, ale są już bezpieczne. Dostaliśmy wiadomość na dzienniku elektronicznym, że możemy je już odebrać - mówił przed godziną 11.

Troje dzieci z ranami postrzałowymi trafiło do szpitala, jedno z nich zmarło

Do strzelaniny doszło w szkole Viertola w Vantaa na przedmieściach stolicy Finlandii, do której uczęszcza około 800 uczniów z klas 1-9. Napastnik jak i wszystkie jego ofiary to 12-letni obywatele Finlandii. Sprawca, który był uzbrojony w pistolet, został zatrzymany na przedmieściach Siltamaki, z dala od szkoły, w której doszło do ataku. Nastolatek trafił do aresztu - podała policja, dodając, że nie ma innych podejrzanych.