Do kogo się zgłaszać po odszkodowanie i co pod nie podlega? Adwokat odpowiada na pytania związane z lotami

Niepewna sytuacja związana z brakiem kontrolerów ruchu lotniczego i zapowiadanym ograniczeniem działalności lotnisk wzbudza wiele niepokoju wśród osób, które mają wykupione bądź zaplanowane wyjazdy, zwłaszcza te zagraniczne. Co może podlegać odszkodowaniu a co zadośćuczynieniu? Do kogo należy się zgłosić po odszkodowanie? Czy można się zabezpieczyć tuż przed terminem planowanego wylotu? Na pytania związane z kryzysem lotniczym na polskim niebie odpowiadała adwokat Eliza Kuna.

Z końcem miesiąca z pracy może odejść kolejnych 136 kontrolerów ruchu lotniczego, którzy pozostają w konflikcie z zarządem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Rząd opublikował rozporządzenie, z którego wynika, że od 1 maja Lotnisko Chopina w Warszawie będzie działało w ograniczonych godzinach.

- Patrzę z przerażeniem na tę sytuację, dlatego że są dziesiątki tysięcy pasażerów, którzy żyją w niepewności i nie bardzo wiadomo, do kogo mają rościć swoje pretensje - powiedziała na antenie TVN24 adwokat Eliza Kuna.

- Teoretycznie z rozporządzenia unijnego wynika, że to przewoźnik ma obowiązek zwrotu za bilet w przypadku odwołania lotu, ale już przewoźnik nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania dlatego, że te okoliczności, o których mowa, czyli brak obsady na stanowiskach kontrolera lotu nie są okolicznością, jaką przewoźnik mógł przewidzieć. O odszkodowaniach większych aniżeli zwrot kosztów za bilet mowy być nie może. Następnie mamy sytuacje rezerwacji hoteli, rezerwacji urlopów, planów wakacyjnych z rodzinami. Tutaj szkody są gigantyczne i trudno je oszacować materialnie - oceniła adwokat.

Co może podlegać odszkodowaniu, oprócz pieniędzy, jakie zapłaciliśmy za bilet?

- Jeśli byliśmy ubezpieczeni, mieliśmy wykupiony pakiet wycieczkowy, czyli przelot, transfer i hotel - w przypadku odwołania takiej wycieczki w całości, możemy domagać się zwrotu albo od biura podróży, albo od ubezpieczyciela. Dlatego że ubezpieczenie z reguły obejmuje okoliczności, kiedy to my polecieć nie możemy, natomiast biuro podróży i tak ponosi odpowiedzialność za niezrealizowanie tej wycieczki i ono musi nam zwrócić środki wydatkowane na ten wyjazd - poinformowała Eliza Kuna.

Jak oceniła adwokat, w takiej sytuacji biuro podróży nie będzie wypłacało pieniędzy z własnej kieszeni, gdyż nie ono było winne takiej sytuacji. - Należy spodziewać się licznych pozwów regresowych i roszczeń zwrotnych ze strony zarówno przewoźników, jak i biur podróży w stosunku do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a w konsekwencji do Skarbu Państwa - powiedziała.

Do kogo się zgłaszać po odszkodowanie?

- W pierwszej kolejności, jeśli chodzi o zwrot środków za bilet, należy zwrócić się do przewoźnika, dlatego że to on był stroną naszej umowy cywilnoprawnej o zakup biletu i on ten lot odwołał, więc jest on stroną umowy o świadczenie usług w postaci usług przewozu - zaznaczyła Eliza Kuna.

Inaczej jednak wygląda ta kwestia, jeśli na własną rękę rezerwowaliśmy hotel i inne atrakcje, a nie ma możliwości odwołania, przebukowania bądź zwrotu środków. - Ponieśliśmy szkodę, za którą przewoźnik środków już nam nie odda. Wtedy do rozważenia pozostaje postępowanie odszkodowawcze przeciwko winnemu sytuacji, którym - w moim przekonaniu - może być właśnie Agencja, która nie zapewniła dostatecznej liczby kontrolerów lotu do obsługi takiego wyjazdu - oceniła adwokat.

Czy teraz możemy się zabezpieczyć lub ubezpieczyć?

- Należy negocjować indywidualnie z biurami podróży jakieś możliwości alternatyw powrotu. Wiem, że są biura podróży, które zapewniają swoich klientów o tym, że jeśli nie będą mogli wrócić do Polski, to zapewnią powrót do Berlina i transfer na przykład do Warszawy. Duzi przewoźnicy tacy jak linie komercyjne nie dają żadnych gwarancji i zapewnień, więc trudno wyobrazić sobie coś, co możemy zrobić prewencyjnie w tej sytuacji. Wszyscy musimy siedzieć na walizkach i czekać - powiedziała Kuna.

Czy można zgłosić się po odszkodowanie za zmarnowany urlop, z którego sami zrezygnowaliśmy?

- To są trudne roszczenia, bo szkoda materialnie musi powstać. Nie mówiłabym tu o odszkodowaniu tylko o zadośćuczynieniu - zaznaczyła Eliza Kuna. Adwokat podkreśliła, że roszczenie o zadośćuczynienie jest przewidziane w kodeksie, jednak w polskich warunkach taki proces jest trudny i może potrwać wiele lat.

