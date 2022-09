Nadeszła jesień. Jak Was przywitała?

W piątek rozpoczęła się astronomiczna i kalendarzowa jesień. Jak Was przywitała? Chłodem i chmurami czy ciepłymi promieniami słońca? Nowa pora roku wiąże się z szeregiem atrakcji. Podczas jesieni będzie można na niebie podziwiać między innymi jasne planety, rój meteorów - Geminidów, a 25 października nastąpi częściowe zaćmienie Słońca. Pokażcie nam Wasze okolice w jesiennej odsłonie. Co Was urzekło w czasie spacerów? Czekamy na Wasze relacje i zdjęcia.

Kasztany w Warszawie Autor: Aga

Astronomiczna jesień przywitała nas w nocy z czwartku na piątek, o godzinie 3.04, kiedy Słońce przeszło przez punkt Wagi.

Początek jesieni astronomicznej związany jest ze zjawiskiem równonocy jesiennej. To dzień, podczas którego promienie Słońca równolegle padają na ziemski równik, a nasza gwiazda osiąga umowny punkt Wagi - miejsce przecięcia się ekliptyki (drogi pokonywanej przez słońce) z równikiem niebieskim, czyli "przedłużeniem" ziemskiego równika. Od tego momentu półkula północna jest słabiej oświetlana niż południowa, aż do równonocy wiosennej.

Atrakcje na jesiennym niebie

Tegorocznej jesieni mamy szansę zobaczyć na nocnym niebie kilku planet. Najbliższą planetę względem Słońca, Merkurego, będziemy mogli dostrzec nad ranem na przełomie września i października. Z kolei Wenus zacznie być widoczna wieczorem dopiero pod koniec jesieni, a swoją pełnię blasku pokaże zimą.

Jesienią można będzie zobaczyć roje meteorów. Wśród tych aktywnych jesienią najobfitsze są Geminidy. Te białe meteory można spróbować dostrzec od 4 do 17 grudnia, z maksimum 14 grudnia. W idealnych warunkach możliwe jest "spadanie" do 150 meteorów w ciągu godziny w okresie maksimum roju. Następne są Orionidy oraz Leonidy.

25 października dojdzie do częściowego zaćmienia Słońca, widocznego w Polsce. Dla Warszawy największa faza zaćmienia wyniesie 0,52, dla Białegostoku będzie to 0,56, a dla Wrocławia 0,46.

Astronomowie przypominają, że nigdy nie wolno patrzeć na Słońce przez lornetkę lub teleskop, jeśli nie są wyposażone w odpowiednie filtry, gdyż grozi to uszkodzeniem lub utratą wzroku.

Jesienne pełnie Księżyca nastąpią 9 października, 8 listopada i 8 grudnia, z kolei nów przypadnie 25 września, 25 października i 23 listopada.

Czekamy na Wasze pogodowe relacje. Pokażcie nam, jaka pogoda jest u Was. Czy tego roku możemy liczyć na złotą polską jesień? Przygotujmy razem pogodowy album z Waszych zdjęć i nagrań.