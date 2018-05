"Nad ranem obudziły nas syreny". Pożar składowiska odpadów

Ogień na składowisku odpadów w Gorlicach (Małopolskie). Śmieci, które się zapaliły, miały wysokość sześciu metrów. Na miejscu pracują strażacy. Zdjęcia oraz nagrania otrzymaliśmy na Kontakt 24.

"Nad ranem obudziły nas syreny. Około 300 metrów od bloków po raz czwarty w tym rejonie się pali" - napisała na Kontakt 24 Urszula, od której otrzymaliśmy zdjęcia.

O godzinie 3:37 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na składowisku odpadów wielkogabarytowych przy ulicy Przemysłowej. Ogień pojawił się na powierzchni około 60 na 65 metrów. Śmieci, które się zapaliły, miały wysokość sześciu metrów.

- Spaliło się półtora tony materiałów łatwopalnych, głównie śmieci – poinformował mł. bryg. Dariusz Surmacz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Kilkanaście godzin akcji

Jak dodał, ogień nie przeniósł się na pobliskie, oddalone o około 70 metrów składowisko opon.

– W tej chwili na miejscu pracuje 92 strażaków – powiedział. To ponad 20 zastępów. - Na szczęście jest to przestrzeń otwarta, co ułatwia prowadzenie akcji - mówił Surmacz.

Jak informuje straż pożarna, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. - Ciągle uprasza się mieszkańców o to, aby w miarę możliwości pozostawali w domach i nie otwierali okien - podkreślił strażak i dodał, że akcja może potrwać jeszcze kilkanaście godzin.

- Jeszcze niedawno nad składowiskiem unosił się czarny dym - powiedział mł. bryg. Surmacz, ale zapewnił, że sytuacja jest opanowana.

