Na ratunek kotu, modliszka w stolicy, czy absurd z trawnikiem? Głosujcie

Miniony tydzień obfitował w różnorodne materiały. Relacjonowaliście załamanie pogody i uczciliście pamięć powstańców warszawskich. Byliście świadkami akcji ratowania małego kotka, a w stolicy odwiedziła Was modliszka. Zarejestrowaliście niebezpieczne sytuacje na drogach w Krakowie, Sulęcinku i Siemionkach. Waszemu spostrzegawczemu oku nie umknęła różnica między trawnikami przy placu Piłsudskiego w Warszawie oraz parafina wyrzucona na nadbałtycką plażę. Pora zagłosować na najlepszy materiał.

Który materiał był najlepszy w tym tygodniu? "W życiu takiego deszczu nie widziałam". Burze, ulewy, zalania

Kot wpadł do rury. Uratowali go strażacy i znalazł nowy dom

Auto unosi się, obraca i wpada na chodnik. "Przejechała na czerwonym"

Nie czekał, pędził pasem zieleni na A1

Staranowała płot i wpadła na podwórko

"Chciała wejść do naszego mieszkania". Modliszka w stolicy

Bałtyk wyrzucił na brzeg białe bryłki

Godzina "W" w Waszych obiektywach

"W życiu takiego deszczu nie widziałam"

Upalna pogoda sprzyjała w sobotę powstawaniu burz. Te pojawiły się między innymi nad Śląskiem i Ziemią Łódzką. Wasze relacje otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj wiecej

Kot wpadł do rury. Uratowali go strażacy i znalazł nowy dom

Strażacy uratowali młodego kota, który wpadł do rury w Jeleniej Górze (Dolnośląskie). Zwierzę nie tylko wyszło z potrzasku całe i zdrowe, ale również zdobyło nowego opiekuna. Informację o akcji i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Auto unosi się, obraca i wpada na chodnik

Autor: ~Andrzej Na Antenie Wykorzystany w serwisie

Ma czerwone światło, mimo to przejeżdża przez skrzyżowanie w Krakowie. Dochodzi do zderzenia. Tylna część auta unosi się nad ziemią, po chwili samochód obraca się i ląduje na chodniku i latarni. - Wyglądało to dość dramatycznie. Mocno się wystraszyliśmy - mówi Reporter 24. Moment zdarzenia nagrała kamera umieszczona w jego aucie. Czytaj więcej

Nie czekał, pędził pasem zieleni na A1

Autor: ~Andrzej Na Antenie Wykorzystany w serwisie

Rozpędzone auto zmienia pasy. Nagle znajduje się na lewym. Jadący przed nim kierowca nie zjeżdża z drogi, więc tamten wyprzedza go pasem zieleni. - Byliśmy pod wrażeniem głupoty tego człowieka - mówi Reporter 24. - Bardzo ryzykowny manewr. Kierowcy zabrakło wyobraźni - dodaje Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nagranie z kujawsko-pomorskiego odcinka A1 otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Staranowała płot i wpadła na podwórko

20-latka straciła panowanie nad autem i taranując betonowy płot wpadła na podwórko swojego sąsiada w Sulęcinku (Wielkopolskie). - Całe szczęście, że nikogo tam nie było - mówi pan Hubert, który przysłał na Kontakt 24 film pokazujący zdarzenie. - Nagranie przesyłam jako przestrogę przed szybką jazdą - tłumaczył. Czytaj więcej

Modliszka w stolicy

Modliszka na wakacjach w Warszawie - napisał na Kontakt 24 Tomek. Wysłał również nagranie i zdjęcia, na których widać tego owada. Na pytanie, dlaczego coraz częściej widujemy modliszki w różnych rejonach Polski, odpowiedział prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, entomolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Czytaj więcej

Bałtyk wyrzucił na brzeg białe bryłki

Na plaży w okolicy Chałup pojawiły się bryłki białej substancji. Rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni zapewniła, że w ciągu jednego dnia substancja powinna zniknąć z wybrzeża. Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Godzina "W" w Waszych obiektywach

Autor: ~Sylwia Zielonkowska Wykorzystany w serwisie

Punktualnie o 17, w godzinę "W" Warszawa i wiele innych miast zamarło. Zatrzymaliście się, by oddać hołd powstańcom. Zdjęcia i nagrania tego pełnego emocji momentu przysłaliście na Kontakt 24. Czytaj więcej

Jeden trawnik zielony, drugi suchy

Z jednej strony zadbany, z drugiej wyschnięty. Trawnik na fragmencie placu Piłsudskiego zarządzanym przez wojewodę jest zielony, a na tym, którym opiekuje się warszawski ratusz - rachityczny. Zdjęcia i informację otrzymaliśmy o spostrzegawczego Reportera 24 z Warszawy. Czytaj więcej

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24. W poprzednich głosowaniach na "materiał tygodnia" zwyciężyli:

