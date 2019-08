Na ratunek jeżykowi, nocni kosiarze, a może parada równości? Głosujcie

Mijający tydzień pełen był najróżniejszych wydarzeń. Wrażenie robiły burzowe relacje, ale również akcja ratunkowa, podczas której Reporter 24 oswobodził jeża z pułapki. Dzięki Wam mogliśmy zobaczyć niebezpieczną sytuację, kiedy z dachu samochodu jadącego autostradą spadł rower, a także przekonać się, co spędza sen z powiek mieszkańcom Łodzi. Niewątpliwą atrakcją były również nagrania z tęczowego przemarszu z udziałem wojska, policji, a nawet przedstawicieli kościoła, który przeszedł ulicami stolicy Szwecji. Co zrobiło na Was największe wrażenie? Czekamy na Wasze głosy!

Autor: ~daro76 Na Antenie

Podszedłem i zobaczyłem, że ma kubek na głowie, więc mu go zdjąłem, żeby mógł spokojnie iść dalej - tłumaczy pan Darek, który pomógł małemu zwierzęciu. To już kolejny jeż, którego apetyt zaprowadził wprost do pułapki. Nagranie otrzymaliśmy z Częstochowy. Czytaj więcej

Autor: ~Ewa

Tańczący z tęczowymi flagami żołnierze, przedstawiciele Kościoła maszerujący ramię w ramię z kolorowym tłumem i klaszczący w rytm muzyki policjanci. Tak w Sztokholmie świętowano dni równości. - Obchodzone są tutaj mniej więcej od 20 lat - powiedziała Reporterka 24, które przesłała do nas nagrania z tegorocznej parady. Czytaj więcej

Autor: ~Marcin

Mieszkańcy ulicy Hetmańskiej w Łodzi mogą czuć się niewyspani. - Hałas usłyszeliśmy około pierwszej w nocy. Myśleliśmy, że to jakieś nielegalne wyścigi - mówi jeden z mieszkańców, który napisał na Kontakt 24. Ale to nie były wyścigi, tylko zaplanowane prace "czyszczenia pasa drogowego".

Autor: ~kubuspuchatek2 Na Antenie

- Przestraszyłem się, ale zachowałem zimną krew - opowiada pan Marek, który wysłał na Kontakt 24 film z autostrady A1. Widać na nim, jak z dachu jednego z samochodów pędzących po autostradzie, spada rower. Do zdarzenia doszło w okolicy miejscowości Krzyżanówek (Łódzkie). Czytaj więcej

Autor: ~TooGood

W czwartek w niektórych regionach Polski pojawiły się burze. Na niebie można było zaobserwować ciemne chmury. Zdjęcia i nagrania z pogodowymi relacjami otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24.

