Motocyklista uderzył w jadące przed nim auto. Zabrał go śmigłowiec

Motocyklista został zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. To efekt groźnego zderzenia, do którego doszło w Jaworznie (Śląskie). Jak przekazała policja, kierowca jednośladu uderzył w jadącą przed nim skodę, która z kolei zderzyła się z drugim samochodem. Informację oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Zgłoszenie o zdarzeniu na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Kolbego policja otrzymała około godziny 16.

- Kierowca motocykla, poruszający się ulicą Grunwaldzką, najprawdopodobniej przez niezachowanie ostrożności uderzył w jadącą przed nim skodę. Ta z kolei uderzyła w pojazd wyjeżdżający z ulicy Kolbego - relacjonował nadkomisarz Tomasz Obarski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Kierowcy samochodów trzeźwi

Ranny został kierowca motocykla. - Został on zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Sosnowcu. Ze względu na jego stan, na miejscu nie była sprawdzana jego trzeźwość - tłumaczył.

Według informacji policji, kierowcy samochodów osobowych byli trzeźwi. Od motocyklisty zostanie pobrana krew do badań.

Na miejscu zdarzenia nie ma już utrudnień. Wcześniej ruch odbywał się tam jednym pasem jezdni.