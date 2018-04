"Mieliśmy ten sam sen". Polacy na obchodach 50. rocznicy śmierci Martina Luthera Kinga

- Prawie 40 lat temu miliony Polaków, którzy podążyli za pracownikami Stoczni Gdańskiej, chciało stawić czoło komunistycznemu systemowi. My mieliśmy ten sam sen, co doktor King. Chcieliśmy żyć z równymi szansami, z godnością, z nadzieją dla nas i naszych dzieci - przemawiał Ryszard Schnepf, były ambasador Polski w USA. W Memphis odbyły się uroczystości upamiętniające 50. rocznicę śmierci Martina Luthera Kinga. Nagrania otrzymaliśmy na Kontakt 24 od Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskiego w Memphis.

Autor: ~Ryszard Bute odtwórz ”O godzinie 18:01, kiedy 50 lat temu padł strzał, zabił dzwon”

W tym samym miejscu, 50 lat później

Uroczystości upamiętniające 50. rocznicę śmierci pastora, odbywające się w wielu amerykańskich miastach, miały szczególny charakter zwłaszcza w Memphis. Przed Narodowym Muzeum Praw Człowieka zgromadziły się tłumy ludzi odmiennych kultur, o różnych kolorach skóry. Dokładnie przed balkonem dawnego motelu Lorraine, gdzie 4 kwietnia 1968 roku zginął King. Tam, będąc w pokoju 306, wyszedł na papierosa i został zastrzelony przez przestępcę, zresztą wielokrotnie notowanego, Jamesa Earla Raya. Kula, wystrzelona z odległości 60 metrów, trafiła w szyję charyzmatycznego przywódcy ruchu równouprawnienia oraz laureata Nagrody Nobla. Miał 39 lat.

Moi przyjaciele, dziś jest nadzieja w zmartwychwstaniu. Z tego balkonu postanowiliśmy nie pozwolić jednej kuli zabić ruchu wielebny Jesse Jackson

Przemówienie Kinga z 28 sierpnia 1963 roku poruszyło świat. W Waszyngtonie, przed Mauzoleum Abrahama Lincolna, słuchało go ponad 200 tysięcy ludzi, którzy usłyszeli o marzeniu. Konkretnie o Ameryce bez segregacji rasowej. Zdanie "I Have a Dream" ("Mam marzenie") przeszło do historii.

50 lat później przywódcę ruchu równouprawnienia Afroamerykanów wspominali zebrani pod dawnym hotelem "Lorraine".



- Moi przyjaciele, dziś jest nadzieja w zmartwychwstaniu. Z tego balkonu postanowiliśmy nie pozwolić jednej kuli zabić ruchu - mówił podczas uroczystości wielebny Jesse Jackson, który towarzyszył Kingowi w jego ostatnim dniu.

Uczcili pamięć przywódcy

- Tam, gdzie 50 lat temu, jedna kula przerwała życie ikonie ruchu na rzecz praw obywatelskich w Ameryce, zebrały się tłumy ludzi, dla których proces rozpoczęty przez Martina Luthera Kinga wciąż trwa. Pół wieku po jego zabójstwie na pytanie "Where do we go from here?", starali się odpowiedzieć prominentni przedstawiciele różnych wyznań, dyplomaci i aktywiści - relacjonował Jacek Dutkiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskiego w Memphis.

Autor: ~Ryszard Bute odtwórz

Wśród prelegentów - obok Baracka Obamy, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który przemawiał z telebimu, był między innymi Ryszard Schnepf, ambasador Polski w latach 2012-2016.

- Macie pełne prawo zapytać kim jestem. Mam przyjemność odpowiedzieć, że jestem skromnym człowiekiem z Polski. Przebyłem długą drogę do Memphis, żeby oddać szacunek dla człowieka, który zmienił i zainspirował świat - zaczął wystąpienie Schnepf.

My mieliśmy ten sam sen, co doktor King. Chcieliśmy żyć z równymi szansami, z godnością, z nadzieją dla nas i naszych dzieci



Ryszard Schnepf, były ambasador Polski w USA

- Prawie 40 lat temu miliony Polaków, którzy podążyli za pracownikami Stoczni Gdańskiej, chciało stawić czoło komunistycznemu systemowi. My mieliśmy ten sam sen, co doktor King. Chcieliśmy żyć z równymi szansami, z godnością, z nadzieją dla nas i naszych dzieci - mówił dyplomata.

Podkreślił, że ludzie "Solidarności" z liderem Lechem Wałęsą podzielali te same wartości, co amerykański przywódca ruchu praw człowieka.



I dodał: - Jedność i determinacja były naszą siłą. Tutaj, w Memphis, i w Polsce składamy hołd doktorowi Kingowi, który zainspirował miliony ludzi na świecie, popierających prawdę i równouprawnienie oraz sprzeciwiających się rosnącemu populizmowi i rasizmowi. Nie zapomnijmy o tej lekcji. Także miejmy marzenie.

Licealiści o wolności

W uroczystościach wzięli udział także licealiści z Sopotu, zaproszeni przez Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskie w Memphis.



Dzień wcześniej - 3 kwietnia - na Uniwersytecie w Memphis odbyło się sympozjum. Na nim licealiści przedstawili grafikę, gdzie przedstawiono paralele historii ruchu na rzecz praw obywatelskich w USA i działalności Kinga oraz Polski za czasów "Solidarności".



- Plakat wzbudził zainteresowanie wśród uczestników. Dla wielu była to lekcja historii, której do tej pory nie znali - powiedział Dutkiewicz.

Autor: ~Ryszard Bute odtwórz "Licealiści z Sopotu także byli w Memphis"