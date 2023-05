Matura 2023. Czekamy na Wasze relacje, wspomnienia i rady dla tegorocznych maturzystów

4 maja w całej Polsce rozpoczęły się egzaminy maturalne. Absolwenci szkół ponadpodstawowych rozpoczęli je, jak co roku, egzaminem z języka polskiego. W następnej kolejności przystąpią do obowiązkowych sprawdzianów wiedzy z matematyki i języka obcego. Jak wyglądają lub - jeśli maturę macie już dawno za sobą - wyglądały Wasze przygotowania do egzaminu dojrzałości? Które przedmioty wybraliście, a - gdyby była taka możliwość - jak wybralibyście dzisiaj? Redakcja Kontaktu 24 czeka na Wasze historie, rady i wrażenia.

Matura 2023 Źródło: Lech Muszyński/PAP

W środę 4 maja 2023 roku o godzinie 9 rozpoczęły się matury 2023.

Tegoroczne egzaminy przeprowadzane będą w dwóch formułach: absolwenci liceów ogólnokształcących, to pierwszy rocznik, który uczył się w 4-letnim liceum zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i będzie zdawać egzamin w nowej formule. Podczas gdy absolwenci techników, będący ostatnim rocznikiem 4-letniej szkoły, uczącym się według poprzedniej podstawy programowej, więc podejdą do matur w starej formule, podobnie jak absolwenci szkół branżowych II stopnia.

Każdy maturzysta, niezależnie czy zdaje maturę według starej, czy według nowej formuły, musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego.

Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Dodatkowo każda osoba przystępująca do egzaminu dojrzałości musi wybrać co najmniej jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale chętni, którzy chcieliby sprawdzić się w większej liczbie dziedzin, mogą wybrać łącznie sześć takich ponadprogramowych egzaminów. Maturzystów czekają także dwa egzaminy ustne: z języka polskiego oraz obcego.

Aby zdać maturę, należy uzyskać co najmniej 30 procent punktów z egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Wyniki z przedmiotów dodatkowych nie mają progów zaliczeniowych, ale służą do rekrutacji na studia.

Jak wyglądały Wasze przygotowania do matury? Czy podołaliście tegorocznym zadaniom? Których tematów obawiacie się najbardziej, a na które liczycie? Jeśli maturę macie już dawno za sobą - jak ją zapamiętaliście? Jakich rad udzielilibyście tegorocznym maturzystom?

Redakcja Kontaktu 24 czeka na Wasze relacje, wrażenia i wspomnienia.