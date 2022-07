Matura 2022. Zdaliście? Jak Wam poszło?

Matura 2022. We wtorek 5 lipca zostały ogłoszone wyniki tegorocznych matur. Ponad 20 procent maturzystów nie zdało egzaminów za pierwszym razem. Jak Wam poszła matura? Jesteście zadowoleni z wyników? Czekamy na Wasze opinie oraz maturalne historie.

Od godz. 8.30 maturzyści mogą sprawdzać w systemie elektronicznym, jak poszła im matura. Wcześniej w programie PR24 minister edukacji Przemysław Czarnek poinformował, że poszła lepiej niż przed rokiem, choć sam przyznawał, że "matura w każdym roku jest inna, bo inne są zadania i poziom trudności".

Egzaminu dojrzałości nie udało się zdać za pierwszym razem 21,8 procentom tegorocznych maturzystów. Fatalnie poradzili sobie absolwenci szkół branżowych drugiego stopnia, gdzie matury nie zdało aż 79,5 procent zdających. Część absolwentów ma jeszcze szansę na poprawkę w sierpniu.

Uzyskane wyniki matur są szczególnie ważne dla wszystkich planujących kontynuowanie nauki na studiach. To od nich zależeć będą szanse na dostanie się na wybraną uczelnię.

W tym roku, aby otrzymać świadectwo dojrzałości należy uzyskać 30 procent punktów z trzech egzaminów na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Dodatkowo trzeba podejść do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale on nie ma progu zdawalności i nie można go oblać.

Ze względu na pandemię i przedłużającą się naukę zdalną, tegorocznych maturzystów obowiązywały tylko egzaminy pisemne. Osoby, które nie podeszły do matury w pierwszym terminie np. z powodów zdrowotnych, mogły to zrobić jeszcze w terminach dodatkowych, od 1 do 15 czerwca. W całej Polsce do matur przystąpiło niespełna 290 tysięcy osób.

Egzaminy poprawkowe odbędą się 23 sierpnia.

Maturzyści, jak Wam poszło? Jesteście zadowoleni z wyników? Czy oczekiwanie na nie było stresujące?

