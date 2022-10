Małe, duże, kudłate. Kundelki obchodzą swoje święto

Mówi się, że to najlepszy przyjaciel człowieka. Pies, bo to o nim mowa, obchodzi dziś swoje święto. I to nie byle jaki pies, ale kundelek. Adoptowany, kupiony, znaleziony, wiejski, miejski, młody czy stary - każdy zasługuje dziś na smakowity, świąteczny przysmak. Kontakt 24 czeka na zdjęcia Waszych pupili.

Pokażcie swoje kundelki





Co roku, 25 października wszystkie wielorasowe psy obchodzą swoje święto. To również Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt. Miesiąc październik jest także miesiącem dobroci dla zwierząt.

To doskonała okazja, by pochwalić się swoim kudłatym pupilem. W końcu nie liczy się rodowód, ale wierne, psie serce.

Na zdjęcia Waszych psiaków czekamy w naszym gorącym temacie!

