Lisy, łosie, jeleń i rowerzystka. Wybierz materiał września

Tym razem do walki o tytuł materiału miesiąca staje szereg zwierzaków. Możecie wybrać spośród dwóch warszawskich lisów i dwóch łosi - jednego z Bydgoszczy oraz drugiego z Mazur. Do gry wchodzi także spektakularny taniec ptaków i akcja ratowania jelenia. Na wasze głosy czekają również przepiękne zdjęcia pierwszych jesiennych przymrozków i niebezpiecznie wyglądające zderzenie ze stołecznej ulicy. Decyzja należy do was.

Który materiał był najlepszy w ostatnim miesiącu? Cichy mieszkaniec Łazienek Królewskich na spacerze

Wrześniowe lato w obiektywie Reporterki 24

Łoś w Bydgoszczy. "Biegał w kółko, wskakiwał do ogródków"

Zderzenie z rowerzystką na ścieżce na nagraniu

Pomoc dla chorego lisa w Łazienkach

Łoś na drodze. "Ostrożność tego osobnika mnie zaskoczyła"

Niezwykły pokaz ptaków. "Tańczyły nad wodą"

Jeleń wpadł do studni, nie mógł się wydostać

Mroźny poranek na koniec września Głosuj Który materiał był najlepszy w ostatnim miesiącu? Cichy mieszkaniec Łazienek Królewskich na spacerze 10%

Wrześniowe lato w obiektywie Reporterki 24 5%

Łoś w Bydgoszczy. "Biegał w kółko, wskakiwał do ogródków" 3%

Zderzenie z rowerzystką na ścieżce na nagraniu 13%

Pomoc dla chorego lisa w Łazienkach 8%

Łoś na drodze. "Ostrożność tego osobnika mnie zaskoczyła" 3%

Niezwykły pokaz ptaków. "Tańczyły nad wodą" 35%

Jeleń wpadł do studni, nie mógł się wydostać 23%

Mroźny poranek na koniec września 0% Dziękujemy za oddany głos! 40 oddanych głosów zobacz wyniki

Cichy mieszkaniec Łazienek Królewskich na porannym spacerze

Stroni od tłumów, choć widok ludzi go nie przeraża. Mowa o lisie zauważonym przez Reportera 24 na spacerze w Łazienkach Królewskich. - Jakby w ogóle się nie bał. Czułem się dosyć nieswojo - relacjonował pan Henryk. Jak potwierdzają przedstawiciele parku, lisy są w nim widywane. W tym roku na terenie Łazienek urodziły się trzy młode. Zdjęcia lisa spacerującego po parku otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Wrześniowe lato w obiektywie Reporterki 24

Taki wrzesień chcemy oglądać każdego roku. "Ciepło, pogodnie, ale już z oznakami jesieni. Obok kwiatów, które ponownie zakwitły, owoce. Słońce coraz niżej. Motyli wyraźnie mniej. Cichnie świergot ptaków, gdyż wiele już odleciało, lub zbiera się do odlotów. W środę też zauważyłam pierwsze nitki babiego lata. To jesień za opłotkami się sposobi" - napisała Jaga_, Reporterka 24. Czytaj więcej

Łoś w Bydgoszczy. "Biegał w kółko, wskakiwał do ogródków, prawie mnie staranował"

Autor: ~Arek Na Antenie Materiał tygodnia Najciekawszy materiał tygodnia - wybór redakcji odtwórz

Łoś pojawił się na ulicach Bydgoszczy. Według relacji świadków, zwierze zachowywało się bardzo dziko. - Łoś biegał po ulicach, przeskakiwał płoty i wskakiwał do ogródków prywatnych posesji - mówi Reporter 24. Zaniepokojeni mieszkańcy wezwali służby. Nagranie otrzymaliśmy Na Kontakt 24. Czytaj więcej

Zderzył się z rowerzystką na ścieżce. Nagranie Reportera 24

Autor: ~Martinez odtwórz

Kamera zamontowana w samochodzie Reportera 24 zarejestrowała potrącenie rowerzystki na przejeździe rowerowym. Do zdarzenia doszło na ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Chory lis w Łazienkach. "Drapał się po pysku, lizał ogon"

Reporterka 24 spotkała chorego i wyliniałego lisa w Łazienkach Królewskich. Zwierzę było osłabione i nie reagowało na obecność człowieka. Dzięki filmowi i zdjęciom, które otrzymaliśmy na Kontakcie 24, zwierzę ma szanse na leczenie. Eksperci wstępnie zdiagnozowali u niego świerzb. Czytaj więcej

Nietypowy pieszy na drodze. "Ostrożność tego osobnika mnie zaskoczyła"

Autor: ~Krzysztof Na Antenie odtwórz

Łosie na Mazurach stają się coraz ostrożniejsze, na tyle, że zatrzymują się, zanim przejdą przez jezdnię - mówi Reporter 24, który spotyka je pod Mrągowem. Na przesłanym do naszej redakcji nagraniu widać, jak łoś początkowo stoi na polu, przechodzi przez drogę dopiero, gdy przejeżdża auto. Czytaj więcej

Niezwykły pokaz ptaków. "Tańczyły nad wodą"

Autor: ~Kazimierz Duda Na Antenie Polecane przez nas Redakcja Kontaktu 24 szczególnie poleca

Top wideo Wideo, które warto zobaczyć

Materiał tygodnia Najciekawszy materiał tygodnia - wybór redakcji odtwórz

Latały po wieczornym niebie, tworząc niezwykłe, nieregularne kształty. - Po prostu zatańczyły nad wodą - tak o niezwykłym pokazie szpaków opowiadał pan Kazimierz. Ptaki krążyły, wzlatywały i opadały nad wodą, nie zdając sobie sprawy z wrażenia, jakie wywołały swoją choreografią. - Czegoś takiego jeszcze nie widziałem - podsumował Reporter 24, a nagranie ze sceną uchwyconą w Szerzynach (Małopolskie) przesłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

Wpadł do studni, nie mógł się wydostać. Jelenia uratowali dwaj bracia

Autor: ~Hubert Na Antenie odtwórz

Pan Michał wraz z bratem udał się na zwykły, niedzielny spacer po lesie w Płońsku (Zachodniopomorskie). W pewnym momencie dostrzegli jelenia uwięzionego w starej studni. Powiadomili odpowiednie służby i szybko zorganizowali akcję ratunkową. Nagranie przedstawiające to zdarzenie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Przedsmak zimy". Mroźny poranek na koniec września

Ostatni wrześniowy poranek przywitał nas mrozem w wielu regionach Polski. Temperatura spadła poniżej -2 stopni Celsjusza. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy Wasze zdjęcia, przedstawiające przedwcześnie zimowe poranki. Czytaj więcej