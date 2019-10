Letni czy zimowy? Wasze zdanie o zmianie czasu

Trzeba skończyć z ogłupianiem ludzkich mózgów i wprowadzaniem chaosu do naszego życia przez dwukrotną zmianę czasu każdego roku. Nie ma to żadnego przełożenia na korzyści osobiste czy gospodarki narodowej. Według mnie służy to tylko na zajęcie ludzi i odciągnięcie ich od prawdziwych problemów kraju....