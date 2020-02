Łabędzia miłość, spacerujące łosie czy powódź w Nowej Zelandii? Wybieracie materiał tygodnia

Zwierzęta zdają się wyczuwać zbliżającą się zmianę pór roku. Po jednym z bydgoskich osiedli spacerowały łosie. Tymczasem, pomiędzy pewną para łabędzi w Sopocie coś zaczęło kiełkować i nawet jeśli to jeszcze nie wiosna, to na pewno ciepłe uczucia. Poważniejsza sytuacja panowała w Nowej Zelandii, gdzie z powodu powodzi zablokowane zostały drogi, ewakuowano mieszkańców. Z kolei na ulice Radomska wyjechał skuter, którego nic nie było w stanie zatrzymać - nawet przechodzący przez przejście piesi. Który z materiałów zrobił na Was największe wrażenie? Czekamy na Wasze głosy.

Spacerujące łosie w Bydgoszczy Głosuj Który materiał był najlepszy w tym tygodniu? Powodzie w Nowej Zelandii. "Część kraju jest sparaliżowana" 11%

Skuterem między pieszymi. "Pierwszy raz widziałem coś takiego" 0%

Zakochane łabędzie na sopockiej plaży 56%

Spacerujące łosie w Bydgoszczy 33% Dziękujemy za oddany głos! 27 oddanych głosów zobacz wyniki

W wyniku powodzi błyskawicznych setki osób utknęły na Wyspie Południowej w Nowej Zelandii. Wśród nich byli turyści. Pomocy potrzebowało prawie 400 osób. Poziom wody w niektórych miejscach sięgał ponad metra. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia i nagrania z zalanej wyspy. Czytaj więcej

Zamiast się zatrzymać przed przejściem dla pieszych, jedynie zwolnił, po czym przejechał slalomem między pieszymi. - Moim zdaniem on miał jakiś problem z hamowaniem - stwierdził pan Piotr, który nagranie niebezpiecznej jazdy w Radomsku (Łódzkie) przesłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Idzie wiosna, bo te dwa łabędzie na plaży w Sopocie, mają się ku sobie" - napisał Reporter 24, który na swoich zdjęciach uwiecznił kiełkującą miłość pewnej olśniewającej pary. Podobno "pierwsza jaskółka wiosny nie czyni", ale może łabędzie zauroczenie już tak? Zobacz więcej

Spacerowały, leżały, przeciągały się, zupełnie jak na biwaku. Na osiedlu Glinki w Bydgoszczy można było zaobserwować wypoczywające łosie. Patrząc na ich zdjęcia trudno nie zatęsknić za ciepłem wiosennych dni. Zobacz więcej

