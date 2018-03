Kuna kradnie słoninę, auto "parkuje" w podziemiach i wiele więcej. Głosujcie!

Osiem Waszych relacji walczy o miano materiału lutego. To auto stojące w poprzek autostrady, kolejne "parkujące" w przejściu podziemnym, karnawał w Wenecji, kuna kradnąca słoninę, łania na stoku narciarskim, "lewitujący" lód i mydlane arcydzieła. Wybór z pewnością nie będzie łatwy. Zapraszamy do głosowania!

Samochód stał w poprzek autostrady. "Miałem dwie sekundy na reakcję"

- Jechałem z rodziną, wieczór, deszcz, widoczność zerowa. Gdy zobaczyłem ten samochód, miałem dwie sekundy na reakcję. Stał w poprzek na lewym pasie. Prawym jechał ciężarowy. Otarłem się - relacjonuje Reporter 24. Dramatyczne nagranie z autostrady A1 w okolicach Tarnowskich Gór (Śląskie) wysłał naszej redakcji. Czytaj więcej

Karnawał w Wenecji rozpoczęty. Zobacz Lot Anioła

Tajemnicze maski, bogato zdobione suknie, barwne pióropusze. W Wenecji trwa tradycyjny karnawał, a rozpoczęło go niezwykłe widowisko. Tradycyjnemu Lotowi Anioła przyglądał się Reporter 24 Krzysztof. Czytaj więcej

"Słonina ginęła, aż sprawca został nagrany"

Dla dzikich zwierząt zima nie jest łatwym czasem. Często mają problem ze zdobyciem pożywienia i muszą wykazywać się dużym sprytem, by je zdobyć. Nie można go odmówić kunie z Leśniewa (Pomorskie). Nagranie, na którym widać zuchwałą kradzież słoniny, otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Wjechał do przejścia podziemnego. "Myślał, że to zjazd na parking"

Zamiast na parking podziemny, kierowca w Łodzi wjechał do przejścia podziemnego. Przez dwie godziny musiał wciskać hamulec. Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Zwabiły je śmieci, przegonił pies. Nocna wizyta niedźwiedziej rodziny

Cztery niedźwiedzie odwiedziły posesję w bieszczadzkiej Kalnicy. Niespodziewanych gości spłoszył na chwilę szczekający pies, jednak misie szybko wróciły. Informację oraz nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Łania na stoku narciarskim. "Parę sekund i mielibyśmy niemiłe spotkanie"

Niedzielne przedpołudnie, zaśnieżony stok narciarski i... łania, która pojawiła się znikąd i przebiegła tuż przed zjeżdżającym synem Reportera 24. Nagranie z niecodziennego spotkania w Karpaczu (Dolnośląskie) otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Lód "lewitował" nad powierzchnią jeziora

Zasilone rzeką okresową "Suche Jezioro Żabostowskie" ukazało niesamowite zjawisko. Po opadnięciu wody, na drzewach utrzymał się "lewitujący" lód. Zdjęcia z Wielkopolski otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Lodowa chmura wrzątku i mydlane arcydzieła

Mróz to nie tylko powód narzekań i utrudnień. Może stać się również pretekstem do eksperymentów, których efekty wyglądają bajecznie. Dowody na to przedstawił Reporter 24 który postanowił sprawdzić, co stanie się, gdy na zimowe powietrze wylana zostanie wrząca woda, a także uwiecznić niezwykłe wzory na zamarzniętych bańkach mydlanych. Nagranie oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24. Reporterzy 24 - liczymy na Was!