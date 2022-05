Komunia 2022. Jaki wybrać prezent? Ile dać do koperty?

Maj to miesiąc, który w wielu parafiach rozpoczyna sezon komunijny. Czy w tym roku dostaliście zaproszenie na taką uroczystość? Od kilku lat zauważyć można tendencję, że tradycyjne komunijne prezenty takie jak zegarki czy medaliki z wizerunkiem świętych zostają zastąpione kopertami z pieniędzmi. Jaki jest Wasz wybór? Kupicie prezent czy zostawicie ten wybór rodzicom i dziecku, który przyjmie sakrament? A może rezygnujecie z upominku? Czekamy na Wasze opinie i pytania związane z pierwszą komunią świętą.



Jak wynika z badań przeprowadzonych przez IPC Instytut Badawczy, najpopularniejszym prezentem komunijnym jest elektronika. Czy wybieracie się w tym roku na uroczystość pierwszej komunii świętej? Co planujecie wręczyć dziecku pierwszokomunijnemu? Czy uważacie, że drogie prezenty to dobry pomysł? A może wybieracie upominki ściśle związane z charakterem uroczystości i decydujecie się na zakup Pisma Świętego i medalika?

Najczęstszymi prezentami są jednak koperty. Pieniądze, które zdecydujecie się włożyć do kopert, rodzice i dzieci będą mogli przeznaczyć na wspólnie ustalony cel. Choć wydaje się, że to najłatwiejszy wybór, pozostaje pytanie: ile dać do koperty? Jaką kwotę planujecie przeznaczyć na prezent?

Podzielcie się z nami Waszym zdaniem na temat prezentów komunijnych.

Obejrzyj materiał programu "Polska i Świat" na temat pierwszych komunii świętych