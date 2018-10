Komentujecie sondażowe wyniki wyborów

Pierwsza tura wyborów za nami. Jak pokazują sondaże, niedzielne głosowanie przyniosło szereg rozstrzygnięć. Rafał Trzaskowski pokonał Patryka Jakiego w wyborczym wyścigu na prezydenta Warszawy, Hanna Zdanowska uzyskała poparcie ponad 70 procent łodzian. W wyborach do sejmików wygrało PiS, zdobywając dziewięć województw. Jak wynika z sondażu Ipsos, wybory samorządowe okazały się wyjątkowe - Ipsos odnotował największą frekwencję w wyborach samorządowych po 1989 roku. Jak przyjęliście wyniki wyborów? Czy są dla was zaskoczeniem? Co waszym zdaniem znaczą dla Polski? Czekamy na wasze opinie i komentarze.

W niedzielę po godzinie 21 poznaliśmy pierwsze sondażowe wyniki wyborów samorządowych. Dla części kandydatów otrzymane głosy mogą okazać się wiążące, inni muszą czekać na drugą turę wyborów.

W Warszawie zwyciężył Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, uzyskując 54,1% wszystkich głosów. Jego rywal, Patryk Jaki z PiS zakończył wybory z wynikiem 30,9% głosów.

Według sondażu Ipsos Jacek Sutryk kandydujący we Wrocławiu z ramienia KKW Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska otrzymał 50,1% głosów i tym samym został prezydentem miasta. W Poznaniu natomiast wygrał wybory Jacek Jaśkowiak z KKW Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska z wynikiem 56,6%.



W Gdańsku odbędzie się druga tura wyborów, ponieważ zaistniała niewielka różnica pomiędzy oddanymi głosami na Pawła Adamowicza (36,7%) z KWW Wszystko dla Gdańska oraz Kacpra Płażyńskiego (32,3%) z KW PiS. W Krakowie wyborcy także będą mogli zagłosować ponownie i w drugiej turze wybrać pomiędzy Jackiem Majchrowskim (43,7%) i Małgorzatą Wassermann (33,6%).

Jak przyjęliście wyniki wyborów? Czy jesteście z nich zadowoleni? Co was zaskoczyło? Których wyników się spodziewaliście? Czego spodziewacie się po kandydatach na prezydentów wyłonionych w pierwszej turze?

Czekamy na wasze opinie i komentarze.