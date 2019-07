Jeżyk utknął w ogrodzeniu. Akcja ratowania zwierzaka podbiła Wasze serca

Pan Robert udowodnił, że los zwierząt nie jest mu obojętny. To on w ubiegłym tygodniu ocalił jeżyka, który utknął między prętami ogrodzenia w Krakowie. Wy zdecydowaliście, że to najlepszy materiał tygodnia przyznając mu ponad połowę głosów. Na drugim miejscu uplasowała się interwencja policji w stosunku do kaczej rodziny, która spacerowała po ruchliwej drodze w Inowrocławiu. Podium zamyka galeria z zaćmienia Słońca nad Argentyną. Gratulujemy!

Który materiał był najlepszy w tym tygodniu? Taksówką pod prąd

Zaćmienie Słońca nad Argentyną

Wybuch wulkanu na Stromboli

Uratował jeża z pułapki

Agresja na drodze w oku kamery

Ryzykowny spacer kaczej rodziny Głosuj Który materiał był najlepszy w tym tygodniu? Taksówką pod prąd 4%

Zaćmienie Słońca nad Argentyną 10%

Wybuch wulkanu na Stromboli 7%

Uratował jeża z pułapki 53%

Agresja na drodze w oku kamery 9%

Ryzykowny spacer kaczej rodziny 17% Dziękujemy za oddany głos! 272 oddanych głosów



I miejsce: "Spóźniłem się do pracy, ale warto było". Uratował jeża z pułapki

- Zauważyłem go kątem oka - przyznaje pan Robert, który pomógł jeżowi zaklinowanemu w ogrodzeniu przy ulicy Szczygła w Krakowie. Z pomocą rękawic i rurki uwolnił zwierzę z pułapki, a zdjęcia przysłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

II miejsce: Ryzykowny spacer kaczej rodziny. "Od razu wysłaliśmy na miejsce patrol"

Matka i siedem kaczątek spacerowało przy ruchliwej drodze w Inowrocławiu (Kujawsko-Pomorskie). Na widok strażników miejskich kacza mama uciekła, ale szybko wróciła do swoich dzieci. Zwierzątka przewieziono w bezpieczne miejsce, w okolice stawu. Zdjęcia i nagranie z akcji otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

III miejsce: Zaćmienie Słońca nad Argentyną. "Pogoda idealna, wrażenia niezapomniane"

We wtorek mieszkańcy części Chile i Argentyny mogli podziwiać całkowite zaćmienie Słońca. W Polsce mogliśmy je obserwować dzięki transmisjom. Zdjęcia z zachodniej Argentyny otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

***

