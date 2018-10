Jesień, która zaskakuje. "Szykują się bardzo ciepłe dni"

Tegoroczna jesień pokazuje nam wiele swoich odsłon, a najbliższe dni zapowiadają się słonecznie. Zmianę temperatury zauważyła również przyroda, która mimo nadchodzącej zimy właśnie budzi się do życia. Zdjęcia przedstawiające efekty ocieplenia pod koniec października otrzymujemy na Kontakt 24.

Ostatnie dni zaskoczyły swoją aurą. Po chłodzie i opadach deszczu przyszło ocieplenie. Wysokie temperatury wpływają na rośliny, które - jak przedstawiają Reporterzy 24 - pod koniec października budzą się do życia.

- Spadło trochę deszczu, a silny wiatr po południu przegonił chmury. Mimo wiatru zrobiło się ciepło i przyjemnie. Złota polska jesień wróciła. Wciąż też nie powiedziała ostatniego słowa - z Ornontowic (Śląskie) relacjonowała we wtorek Reporterka 24 Jaga.

Czekają nas ciepłe dni

Według prognoz najbliższe dni w całej Polsce będą słoneczne. - Z południa płynie do nas bardzo ciepłe i raczej suche powietrze. Szykują się bardzo ciepłe dni - zapowiedziała Maja Popielarska, prezenterka tvnmeteo.pl.

Nagła zmiana pogody może spowodować zamieszanie w przyrodzie. - Dla zwierząt nie jest to dobry znak, wiele roślin również budzi się z sezonu zimowego. Problem pojawi się, jeżeli nagle przyjdzie ochłodzenie, ale tego na razie nie widać - zauważyła Maja Popielarska. - Śnieg z zachodu nie dotrze do nas prędko. Tam płyną zimne masy powietrza, a my jesteśmy w zasięgu wyżu, który nas przed tym ochroni - podkreśliła.

