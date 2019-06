Jelenie utknęły w błotnistej mazi. 20 ratujących i kilka godzin akcji

Dwa jelenie szlachetne utknęły w bagnie, około 80 metrów od brzegu. Na pomoc zwierzętom ruszyło 20 osób, które przez kilka godzin walczyły o uwolnienie zwierząt ze śmiertelnej pułapki. Zdjęcia z akcji ratunkowej prowadzonej w okolicach Zalewu Szczecińskiego (Zachodniopomorskie) otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Sobota rano. Spacerujący w okolicy Zalewu Szczecińskiego fotograf przyrody zauważył dwa jelenie, które nie mogły wydostać się z błotnistej mazi.

- Kolega zauważył je w miejscu cieśniny, gdzie wcześniej pracowała pogłębiarka, przez co powstało błoto - relacjonował w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 pan Andrzej, członek Koła Łowieckiego "Dzik" ze Świnoujścia. - Zadzwonił do nas i około godziny 10 dotarliśmy na miejsce - przekazał.

Pontony dziecięce do pomocy

- Akcja przebiegała na pontonach, takich dziecięcych. Czołgając się po tej mazi [ratujący - dop. red.] dopłynęli do jeleni, obwiązali je linami i samochodem terenowym z wyciągarką wyciągnęli je na brzeg - opowiadał w rozmowie z TVN24 Jacek Antczak, sekretarz Koła Łowieckiego.

- Walka trwała od około 9:30 do 15:30. Z sukcesem udało się uratować jelenie - podkreślił.

Jak zaznaczył Antczak, w akcji ratowania zwierząt wzięło udział 20 osób, w tym 10 myśliwych, fotografowie przyrody, a także osoby oddelegowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta w Świnoujściu.

- Masakra. Trwało to ponad sześć godzin i akcja miała różne zwroty - podkreślił Krzysztof Chomicz, fotograf przyrody, który kilka lat temu z bagien w okolicy Zalewu Szczecińskiego uratował bielika. O akcji pisaliśmy tutaj.

"Potrzeba było wielu osób"

Pierwszy do tego bagna wszedł Rafał Suchecki na linie. - Chodziło o to, żeby dostał się do tych jeleni i próbował zawiązać linę, która by je holowała do brzegu. W międzyczasie myśliwi z Koła Łowieckiego "Dzik" ze Świnoujścia skrzyknęli się, przyjechali i było więcej osób. To w zasadzie uratowało życie jeleniom, bo potrzeba było wielu osób, żeby z tej matni wydostać dwa 180-kilogramowe jelenie - relacjonował Chomicz w rozmowie z TVN24.

Uczestnik akcji ratunkowej, Rafał Suchecki, ocenił, że całą akcję trzeba było szybko przeprowadzić. - Wiadomo było, że jeżeli one poleżą zbyt długo w bagnie, to po prostu umrą - powiedział. - Warunki, w których myśmy się znajdowali, były potężnie trudne ze względu na to, że ta breja, w której musieliśmy się poruszać i też brak dna, który odczuwaliśmy dość mocno, komplikował całą sytuację - przyznał Suchecki.

"Akcja trwała 6 godzin" Źródło: tvn24