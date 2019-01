Halo, kolejka po chleb czy bohaterska akcja strażaków? Wybierz materiał grudnia

Grudzień to miesiąc kojarzony ze świętami. Do głosowania na materiał miesiąca wyłoniliście piękne zdjęcia jarmarku bożonarodzeniowego a także gigantyczną kolejkę po chleb, która ustawiła się w Wigilię. W głosowaniu biorą udział także nagrania zarejestrowane z karetki transplantacyjnej, przedstawiające pojazdy blokujące jej drogę. W grudniu Reporterzy 24 obserwowali też zjawiska przyrodnicze, takie jak piękny wschód słońca czy halo w Sudetach. Widziano też lisa biegającego po zamarzniętym jeziorze. A może wasze uznanie zdobędzie nagranie przedstawiające strażaków ratujących psa, który wpadł do studni? Do was należy decyzja, który materiał okaże się najlepszy w grudniu. Zachęcamy do głosowania.

Który materiał był najlepszy w grudniu? Tak budzi się Polska. Malowniczy wschód słońca u Reporterów 24

Zamarzniętą taflą aż na środek jeziora. Lis na spacerze

Gdańsk rozbłysnął świątecznymi światełkami

Karetka pędzi A4, kierowca nie chce jej puścić. "Wieźliśmy serce dla dziecka, czekało na przeszczep"

Kolejny blokował pędzącą karetkę. "Co ci to dało, idioto?"

Halo nad Sudetami. "Niesamowite, kosmiczne wręcz zjawisko"

Był cały mokry, trząsł się z zimna. Wyciągnęli psa ze studzienki

Tak budzi się Polska. Malowniczy wschód słońca u Reporterów 24

Autor: adbi321 Na Antenie

Jasny błękit, mocna fuksja, intensywny pomarańcz - tak wygląda niebo o poranku w wielu miejscach kraju. Na Kontakt 24 wysyłacie swoje zdjęcia i nagrania nieba. Pięknie podświetlone chmury robią wrażenie! Czytaj więcej

Zamarzniętą taflą aż na środek jeziora. Lis na spacerze

Autor: ~Donpetre Na Antenie Materiał tygodnia Najciekawszy materiał tygodnia - wybór redakcji odtwórz

Pędzące wśród krzewów jelenie i lis, czmychający po zamarzniętej tafli jeziora. Reporter 24 nagrał mieszkańców lasu w trakcie zwiadu lodowego na jeziorze Łuknajno w pobliżu Mikołajek (Warmińsko-Mazurskie). - Nigdy wcześniej nie widziałem lisa, który by się poruszał tak daleko po lodzie - podkreśla pan Piotr. Czytaj więcej

Gdańsk rozbłysnął świątecznymi światełkami

Reporterzy 24 poczuli świąteczną atmosferę. Relację z Jarmarku Bożonarodzeniowego w Gdańsku i zdjęcia świątecznych iluminacji otrzymaliśmy od gosiatomas. Czytaj więcej

Karetka pędzi A4, kierowca nie chce jej puścić. "Wieźliśmy serce dla dziecka, czekało na przeszczep"

Autor: ~Bogusław Na Antenie Materiał tygodnia Najciekawszy materiał tygodnia - wybór redakcji odtwórz

Tu każda sekunda była na wagę złota. Karetka transplantacyjna wiozła serce, które było potrzebne do przeszczepu dla dziecka. I pędziła autostradą A4 do Krakowa, na lotnisko, gdzie czekał samolot. Choć kierowca karetki jechał lewym pasem autostrady, nie każdy, choć mógł, chciał jej zjechać z drogi. - Z roku na rok jest coraz gorzej, kierowcy uważają się za bogów na drodze - mówi pan Bogusław, od którego otrzymaliśmy nagranie. Czytaj więcej

Kolejny blokował pędzącą karetkę. "Co ci to dało, idioto?"

Autor: ~Bogusław Na Antenie odtwórz

Pędzili dwupasmówką, wieźli wątrobę do przeszczepu. Kierowca karetki transplantacyjnej na sygnale musiał hamować, bo po lewym pasie jechała ciężarówka, której kierowca nie ustąpił ambulansowi, chociaż mógł. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Halo nad Sudetami. "Niesamowite, kosmiczne wręcz zjawisko"

Autor: ~Andrzej Na Antenie odtwórz

- Pierwszy raz w ciągu 40 lat życia zobaczyłem to na żywo - cieszył się Reporter 24. W niedzielę jego oczom ukazał się niezwykły widok. Zjawisko halo, które miał szczęście zobaczyć, można było podziwiać w Masywie Śnieżnika, w Sudetach. Swoje nagranie i zdjęcie przesłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

Był cały mokry, trząsł się z zimna. Wyciągnęli psa ze studzienki

Autor: ~gosia080888 Na Antenie odtwórz

Niewielki kundelek wpadł do kilkumetrowej studzienki, z której nie mógł się wydostać. O pomoc poproszeni zostali strażacy. Do zdarzenia doszło w okolicach Dobiegniewa (Lubuskie). Nagranie z akcji ratunkowej otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Gigantyczna kolejka po chleb na warszawskim Gocławiu

Poranek wigilijny w kolejce? Taki obrazek o świcie uchwycił na Gocławiu w Warszawie Reporter 24 Michał. Zdjęcie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24. Reporterzy 24 - liczymy na Was!

