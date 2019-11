GTA w stolicy, pod prąd ekspresówką czy lis w markecie?

Kończy się tydzień, który obfitował w ciekawe materiały. Mowa o niezwykłym świecie owadów i zwierząt. Była jazda pod prąd na drodze ekspresowej i kierowca autobusu oglądający filmy podczas jazdy. Na warszawskich Bielanach uchwyciliście akcję niczym z popularnej gry. Co zrobiło na Was największe wrażenie? Głosujcie na materiał tygodnia.

Który materiał był najlepszy w tym tygodniu? Owadzi świat w listopadzie

Pod prąd na S3. "Była w pełni świadoma tego, co robi"

Lis ukrył się w markecie. "Widać było, że jest chory"

Kierowca autobusu oglądał filmy podczas jazdy

GTA Bielany. Zaatakował kierowcę bmw, ukradł i rozbił audi Głosuj Który materiał był najlepszy w tym tygodniu? Owadzi świat w listopadzie 29%

Pod prąd na S3. "Była w pełni świadoma tego, co robi" 6%

Lis ukrył się w markecie. "Widać było, że jest chory" 41%

Kierowca autobusu oglądał filmy podczas jazdy 3%

GTA Bielany. Zaatakował kierowcę bmw, ukradł i rozbił audi 21% Dziękujemy za oddany głos! 34 oddanych głosów zobacz wyniki

Owadzi świat w listopadzie

Owady to zawsze ciekawe pole do obserwacji i nauki. Zobaczyć możemy najmniejsze szczegóły, które czasem nam umykają. Lekcję entomologii zapewnił nam Reporter 24 Casimirus. Zobacz więcej

Pod prąd na S3. "Była w pełni świadoma tego, co robi"

Autor: ~Kierowca

Włączyła światła awaryjne i ruszyła S3 pod prąd. - Pani jechała na światłach awaryjnych cały czas, więc była w pełni świadoma tego, co robi - mówi Reporter 24 i pokazuje nagranie z drogi ekspresowej w Nowym Miasteczku (Lubuskie). Zobacz więcej

Lis ukrył się w markecie. "Widać było, że jest chory"

Schorowany lis wszedł do jednego ze sklepów budowlanych w Inowrocławiu (Kujawsko-Pomorskie). Straży miejskiej udało się schwytać chore i przerażone zwierzę i przetransportować do kliniki weterynaryjnej. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Zobacz więcej





Kierowca autobusu oglądał filmy podczas jazdy. "Nikt nie zwrócił mu uwagi"

Jedna z pasażerek nagrała kierowcę autobusu miejskiego w Warszawie, który oglądał filmy podczas prowadzenia pojazdu. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Zobacz więcej

GTA Bielany. Zaatakował kierowcę bmw, ukradł i rozbił audi

Autor: ~Piotr Na Antenie

Trudno powiedzieć, co dokładnie wydarzyło się we wtorek wieczorem na stołecznych Bielanach. Pewne jest to, co udało się nagrać Reporterowi 24. Ktoś najpierw szarpał się z kierowcą jednego auta, potem kopnął świadka zdarzenia, wreszcie próbował odjechać nie swoim autem, ale od razu rozbił je na słupie. Był pod wpływem alkoholu. Zobacz więcej

***

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24. W poprzednich głosowaniach na "materiał tygodnia" zwyciężyli:

Wsadził nietoperza na hulajnogę i zawiózł do biura. "Był ogłuszony przez srokę"



Szukał przejaśnień w chmurach. Znalazł zorzę i "wszędobylskie renifery"



Ostatnie oznaki lata w mroźnych szponach jesieni

Auto się zatrzymuje, kaczki wchodzą na pasy. "To było zaskakujące"



Magiczne oblicze lasu

Pojedynek muflonów



Utknął pod wiaduktem, zgubił instalację gazową



"Oswojona wiewiórka" w obiektywie



Tęcza rozświetliła niebo po burzy

"Mam go!". Upolowaliście Pełnię Żniwiarzy



Słoneczny koniec lata w obiektywie Reporterki 24

Reporter 24 odkrył las w kształcie psa. "Wszyscy byli w szoku"



Jelenie w leśnym spa. Przyłapał je Reporter 24

Sójka utknęła w płocie. Uratowało ją szczekanie



"Gdzieś ty ten ryjek wsadził". Uwolnił jeża z plastikowej pułapki



Kot wpadł do rury. Uratowali go strażacy i znalazł nowy dom

Krowa weszła na dach dworku, ściągali ją strażacy. "Zmachaliśmy się"



Koniki polne, ważki, biedronki. Owadzi mikroświat w obiektywie Reportera 24

Maluch wpadł w poślizg. Obróciło go, zatrzymał się przed ciężarówką



"Spóźniłem się do pracy, ale warto było". Uratował jeża z pułapki

O płochliwości nie ma mowy. Łania oko w oko z psem



Jelenie utknęły w błotnistej mazi. 20 ratujących i kilka godzin akcji



"Spisali się znakomicie". Młoda sowa wypadła z gniazda, została uratowana



Sarna utknęła pomiędzy prętami. Pomogli strażacy



"Nagle wychodzi wielkie zwierzę". Łoś spacerował po zjeździe z S8

Zachwyca i przeraża. Chmura szelfowa na Mazowszu

"Był bardzo spokojny, jakby lubił towarzystwo ludzi". Bocian czarny spaceruje w stolicy



Zielone serce w polu rzepaku

Biały daniel na drodze. "Wbiegł na pole i zgubił poroże"

"Wystraszony jelonek" na środku jezdni. Osłaniali go kierowcy

"Wczoraj zwiedzaliśmy, a dzisiaj płaczemy". Reporterzy 24 o Notre Dame



Radiowóz utknął na rogatkach

Chmara jeleni przebiegła przez drogę. "Bardzo majestatycznie"

"Bój o Kołobrzeg" oczami Reportera 24

Siedział przy drodze. Reporter 24 spotkał białego daniela

"Złapaliśmy kontakt wzrokowy". Niezwykłe spotkanie z rysiem

Do pandy zapakował cielaka

Budziła się ze snu zimowego. Nagrał ją Reporter 24

Zimowy krajobraz i skrzydlate modelki. Z kamerą w Górach Sowich

Na drogę wyskoczyła chmara jeleni. "Duże zaskoczenie"



"Łapki przymarzły mu do mostu". Na ratunek jenotowi



"Miałem mnóstwo szczęścia". Oko w oko z muflonami

Spłoszona przez psy, w pułapce. Pomogli strażacy

Tuńczyk za blisko trzy miliony euro. Rekordowa cena na japońskiej aukcji



"Świat wygląda jak zaczarowany". Atak zimy w obiektywie Reporterki 24