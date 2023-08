Grzybobrania nadszedł czas. Pokażcie swoje zbiory

Pogoda sprzyja grzybobraniu, o czym informujecie wysyłając zdjęcia znalezionych okazów. Borowiki, podgrzybki czy kurki pięknie prezentują się w koszykach, jednak przypominamy, by zbierać tylko te grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Pokażcie nam swoje zbiory!

Wolność grzybobrania Autor: Jasiek

Sezon na grzyby w Polsce trwa od czerwca do później jesieni. Jego szczyt następuje we wrześniu i październiku. Udanemu grzybobraniu sprzyjają opady deszczu, których w ciągu ostatnich dni w różnych częściach kraju nie brakuje.

Na grzyby warto założyć bluzkę z długim rękawem i spodnie z długimi nogawkami, buty z wyższą cholewką oraz nakrycie głowy. Środek odstraszający owady uchroni nas przed komarami i kleszczami. Lepszym wyborem od foliowej torebki będzie koszyk, najlepiej wiklinowy. W torebce z folii grzyby powiem parują i szybko mogą się popsuć.

Apel leśników do grzybiarzy

Lasy Państwowe apelują do wszystkich miłośników grzybobrania o zachowanie ostrożności podczas zbiorów. Przede wszystkim należy zbierać wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. "Najlepiej swoje zbiory skonfrontować atlasem grzybów lub pokazać innemu doświadczonemu grzybiarzowi" - zalecają leśnicy.

Podkreślają, że należy zbierać tylko zdrowe grzyby, które nie są nadgryzione, nasączone wodą, zaczerwienione albo nadpleśniałe. Ważne, by zbierać je do wiklinowego koszyka lub łubianki, nigdy do reklamówki.

"Grzybów, których nie chcemy zbierać, pozostawmy nienaruszone. Są one pożywieniem dla zwierząt" - wyjaśniają Lasy Państwowe.

A Wy zbieracie grzyby? Pochwalcie się swoimi leśnymi zbiorami! Czekamy na zdjęcia, nagrania i komentarze.

