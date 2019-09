Górska ewakuacja, ratowanie perkoza czy parada równości? Wybieracie materiał sierpnia

Sierpień za nami, pora wybrać materiał miesiąca. Dzięki Wam mogliśmy zobaczyć, co działo się na Kasprowym Wierchu po awarii spowodowanej uderzeniem pioruna. Zobaczyliśmy także awaryjne lądowanie na warszawskim lotnisku po zapaleniu się silnika. Jak co roku uczciliście rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wasze czujne oczy wypatrzyły niezwykły układ drzew przedstawiający psa między polami. Obserwowaliście także jelenie zażywające kąpieli w leśnym spa czy dziki, które wyszły na deptak. Wielokrotnie ruszaliście na pomoc. Oswobodziliście perkoza zaplątanego w żyłkę, jeża, który utknął w plastikowym kubku czy zaklinowaną w płocie sójkę. Również dzięki Wam mogliśmy zobaczyć, jak wygląda parada równości zorganizowana w Szwecji. Za wszystkie materiały dziękujemy. Gorąco zachęcamy do udziału w głosowaniu na materiał miesiąca.

Turyści uwięzieni na Kasprowym Wierchu

Nad ranem zakończyła się akcja ewakuacyjna turystów z Kasprowego Wierchu. Po piątkowej burzy doszło do awarii kolejki. Na górze utknęło 450 osób. Nagrania z wagonu kolejki oraz przedstawiające akcję służb otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Reporter 24 odkrył las w kształcie psa. "Wszyscy byli w szoku"

Reporter 24 przy pomocy drona wykonał zdjęcie lasu, które swym kształtem przypomina psa. Niecodzienny widok zaobserwował w okolicach Jawora (Dolnośląskie). "To chyba jedyne takie miejsce na świecie" - twierdzi pan Jacek. Czytaj więcej

Wataha dzików na deptaku. Niektórzy podchodzili bardzo blisko

Kilkanaście dzików wbiegło na deptak w Kołobrzegu. - Wiele osób przestraszyło się i odeszło, ale niektórzy podchodzili bardzo blisko - relacjonuje pan Konrad, autor nagrań, które otrzymaliśmy na Kontakt 24. Służby przyznają, że takie wizyty zdarzają się bardzo często. Czytaj więcej

Jelenie w leśnym spa. Przyłapał je Reporter 24

Stado jeleni zażywa kąpieli w leśnym zbiorniku wodnym - taką sytuację zarejestrował na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo w Wielkopolsce Reporter 24 pan Marek. Nagranie z ukrytej kamery otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Perkoz zaplątany w żyłkę wędkarską. "Gdybyśmy nie podpłynęli, byłoby po ptaku"

Pan Mariusz obok przystani żeglarskiej w Kietlicach w województwie warmińsko-mazurskim zauważył perkoza zaplątanego w żyłkę wędkarską. Razem z rodziną uratował ptaka. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Sójka utknęła w płocie. Uratowało ją szczekanie

Czegoś podobnego nie widzieliśmy - relacjonowała pani Dominika, która razem z mężem i synem uratowała sójkę w podwarszawskich Łazach. Ptak utknął w płocie, w którym zaklinowała mu się głowa. Dzięki sprawnej akcji wszystko dobrze się skończyło. Zdjęcia i nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Samolot wylądował z płonącym silnikiem". Akcja straży na lotnisku

Autor: ~AAran Na Antenie Wykorzystany w serwisie

Nad ranem samolot transportowy musiał awaryjnie lądować na Lotnisku Chopina w Warszawie. To z powodu pożaru silnika. Do akcji wkroczyła straż pożarna. Nagrania otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Gdzieś ty ten ryjek wsadził?" Uwolnił jeża z plastikowej pułapki

Autor: ~daro76 Na Antenie Wykorzystany w serwisie Materiał tygodnia Najciekawszy materiał tygodnia - wybór redakcji

Podszedłem i zobaczyłem, że ma kubek na głowie, więc mu go zdjąłem, żeby mógł spokojnie iść dalej - tłumaczy pan Darek, który pomógł małemu zwierzęciu. To już kolejny jeż, którego apetyt zaprowadził wprost do pułapki. Nagranie otrzymaliśmy z Częstochowy. Czytaj więcej

"Wszyscy się bawią: Kościół, wojsko i policja". Parada równości w Szwecji

Tańczący z tęczowymi flagami żołnierze, przedstawiciele Kościoła maszerujący ramię w ramię z kolorowym tłumem i klaszczący w rytm muzyki policjanci. Tak w Sztokholmie świętowano dni równości. - Obchodzone są tutaj mniej więcej od 20 lat - powiedziała Reporterka 24, które przesłała do nas nagrania z tegorocznej parady. Czytaj więcej

Godzina "W" w Waszych obiektywach

Autor: ~Sylwia Zielonkowska Wykorzystany w serwisie

Punktualnie o 17, w godzinę "W" Warszawa i wiele innych miast zamarło. Zatrzymaliście się, by oddać hołd powstańcom. Zdjęcia i nagrania tego pełnego emocji momentu przysłaliście na Kontakt 24. Czytaj więcej

***

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24.

