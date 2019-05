Gołąb w szpitalu, daniel gubiący poroże i więcej. Głosujcie na materiał tygodnia

Sześć relacji walczy o tytuł materiału tygodnia. To nagrania, na których widać daniela, gołębia w szpitalnej toalecie czy wir pyłowy w Wielkopolsce. Nie zabrakło też zdjęć z obchodów 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i święta flagi, a także filmu, na którym można zobaczyć, jak mieszkańcy pomogli strażakom. Co Wam podobało się najbardziej? Głosujcie!

Strażacy ruszali do pożaru. Samochód blokował im wyjazd, pomogli mieszkańcy

Ochotnicza Straż Pożarna w Darzlubiu (Pomorskie) dostała zgłoszenie o pożarze lasu. W niecałą minutę strażacy byli gotowi do wyjazdu. Otworzyli bramę garażu i... zobaczyli samochód blokujący wyjazd. Pomogli mieszkańcy. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Gołąb uwił gniazdo w szpitalnej toalecie. "W recepcji usłyszałem, że jest tam od tygodnia"

Pod umywalką, w rogu damskiej toalety wrocławskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego gołąb uwił sobie gniazdo. Zdumiony tym faktem gość szpitala chwycił za telefon i nagrał film, który otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Tak się przeraziłam, że kazałam się dzieciom schować pod stół". Potężna wichura w Wielkopolsce

Wir pyłowy i zniszczenia. W Zielonej Łące (Wielkopolska) w poniedziałek po południu pogoda była skrajnie niebezpieczna. Wichura przeraziła mieszkańców i spowodowała szereg zniszczeń. Nagrania i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Biały daniel na drodze. "Wbiegł na pole i zgubił poroże"

Do niecodziennego spotkania doszło podczas majówki, kiedy Reporterka 24 zauważyła na drodze białego daniela. Zwierzę wybiegło na pole i skacząc, nagle zrzuciło poroże. Sytuacja została zarejestrowana w Karpnie na Pojezierzu Drawskim (Zachodniopomorskie). Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Biało-czerwone flagi trzepotały na wietrze i pod wodą

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony w 2004 roku i wypada w środku "majówki", między Świętem Pracy i Świętem Konstytucji 3 Maja. Tego dnia w miastach i miasteczkach organizowane są różnego rodzaju akcje i wydarzenia, a w całym kraju królują biel i czerwień. W gorącym temacie Kontaktu 24 relacjonowaliście, jak obchodzicie Dzień Flagi. Czytaj więcej

15 lat Polski w UE. Tak ten dzień świętował Reporter 24

15 lat temu, 1 maja 2004 roku, Polska weszła do Unii Europejskiej. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy od Was zdjęcia, na których pokazaliście, jak świętowaliście 15. rocznicę. Czytaj więcej

