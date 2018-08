Gigantyczna przewaga. Akcja ratowania sarny podbiła Wasze serca

Aż 88 procent Waszych głosów zdobyło nagranie, na którym widać, jak Reporter 24 uratował uwięzioną w studni sarnę. Na drugim miejscu znalazły się spadające gwiazdy (8 procent Waszych głosów). Podium zamyka nagranie z kierowcami w roli głównej, którzy przejeżdżali przez przejazd kolejowy mimo opuszczonych rogatek (2 procent głosów). Zwycięzcy oraz wyróżnionym gratulujemy!

I miejsce: "To było takie sarnie dziękuję. Miłe uczucie"

Autor: ~Renata Na Antenie odtwórz

- Niczego nie słyszałem. Gdyby nie żona, to nie miałbym czego ratować - opowiada pan Zbyszek. Do nieczynnej studni włożył drabinę, i to dzięki niej na powierzchnie wyciągnął sarnę. Akcję ratowniczą nagrała żona, a nagranie z miejscowości Górki (Łódzkie) otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

II miejsce: "Łzy świętego Wawrzyńca" spadały z nieba"

Noc z 12 na 13 sierpnia była niezwykle magiczna. Swoje maksimum miały Perseidy. Wycelowaliście w niebo swoje aparaty. Zdjęcia między innymi z Małopolski otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

III miejsce: "Omijają zamknięte rogatki. Tuż przed nadjeżdżającym pociągiem"

Autor: www_OSP_pl Na Antenie odtwórz

Kilkanaście sekund dzieliło kierowców trzech samochodów osobowych od tragedii. Zamiast poczekać przed przejazdem kolejowym postanowili pokonać go przed nadjeżdżającym pociągiem. Kierowców nie odstraszył nawet sygnał dźwiękowy, którego używał maszynista z pędzącego składu. Czytaj więcej

