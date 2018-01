Gdzie zrobimy zakupy? W które niedziele sklepy będą zamknięte? Wasze pytania o handel w niedziele

Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał ustawę wprowadzającą ograniczenia w handlu w niedziele. Nowe przepisy wejdą w życie w marcu. Zakaz nie będzie obowiązywał jednak we wszystkie niedziele i nie we wszystkich placówkach handlowych. Jakie będą wyjątki? Gdzie będzie można zrobić zakupy? Jeśli macie pytania dotyczące nowych przepisów, prześlijcie je na Kontakt 24. W środę po godz. 17.00 na antenie TVN24 BiS będzie odpowiadał na nie Robert Stanilewicz i jego goście.

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę ograniczającą handel w niedziele. Od marca będziemy mogli robić zakupy tylko w dwie niedziele w miesiącu. - Niedziela ma być wolna od pracy, tak by można ten czas było spędzić z rodziną - mówił Andrzej Duda na chwilę przed złożeniem podpisu.

Zadajecie pytania o ustawę

W które niedziele będziecie mogli zrobić zakupy? Które sklepy będą stanowiły wyjątek od placówek określonych w ustawie? Jak wygląda kwestia nowych przepisów? Na te oraz inne pytania odpowie na antenie TVN24 BiS Robert Stanilewicz już po godzinie 17.

