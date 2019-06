"Fatalny pomysł" vs "mięso to mięso". Czy bobry i żubry powinny trafić na talerz?

Minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji w Sejmie zapowiedział regulację populacji żubra i bobra. W Polsce oba gatunki są pod ochroną. Po wprowadzeniu nowelizacji polowanie na te gatunki miałoby być legalne. Czy żubr i bóbr powinny trafić na talerze? Czekamy na Wasze opinie.

Żubry i bobry to w Polsce gatunki chronione. Zmiany w przepisach zapowiedział Jan Krzysztof Ardanowski. Minister rolnictwa proponuje, aby na zwierzęta można było polować. - Problem pojawia się ze zwierzętami chronionymi. Generalnie większym problemem jest znalezienie tych, którzy chcieliby prowadzić odstrzał, niż uzyskanie zgody na odstrzał. Regionalne Zarządy Środowiska wyraziły na przykład zgodę na odstrzał paru tysięcy bobrów i nikt nie chce na nie polować. Ale zgoda jest - stwierdził.

- Dlatego uzgodniłem z ministrem środowiska, że wystąpię do niego... No może nie wystąpię do niego, ale podejmę decyzję o uznaniu bobra i żubra jako zwierząt jadalnych. I może się okazać, że na bobry chętni będą, bo nie bardzo wiadomo, co z tym bobrem zrobić, jak się go już upoluje - przekazał Ardanowski.

- A jeszcze jak sobie ludzie przypomną, że płetwa bobra ma - ponoć - właściwości afrodyzjaków, to może się okazać, że problem bobrów się niedługo skończy - dodał.

Czy zjedlibyście mięso bobra lub żubra? Czy popieracie postulat ministra środowiska? Co sądzicie o takim pomyśle?