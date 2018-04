Eksplozja w budynku. Ewakuacja lokatorów

Butla z gazem wybuchła w jednym z mieszkań na ulicy Mickiewicza w Suchej Beskidzkiej (Małopolskie). Trzech lokatorów zostało ewakuowanych. Informację otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie w niedzielę około godziny 13.30.

- Do wybuchu butli gazowej doszło w budynku mieszkalnym, gdzie na dole znajduje się bank, a na górze są mieszkania. W jednym z nich doszło do eksplozji. W wyniku tego ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne zostały zniszczone – poinformował st. kpt. Łukasz Białończyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.

Jak dodał strażak, w środku było trzech lokatorów, którzy nie odnieśli obrażeń. Zostali ewakuowani.

Asp. sztab. Anna Gąsiorek-Rezler z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej poinformowała, że w mieszkaniu, w którym doszło do wybuchu, znajdowała się kobieta. Najprawdopodobniej przeniesie się do rodziny. Ewentualny powrót pozostałych mieszkańców do lokali zależy od decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Po wybuchu na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej.