Dziś Dzień Ojca. Czego życzycie swojemu tacie?

Rozpieszczają, inspirują, pomagają we wszelkich trudnościach, wspierają podczas podejmowania trudnych decyzji. Koją nerwy, a sami mają je ze stali. Nikt nie zastąpi taty, a dziś jest ich święto. Za co chcielibyście im podziękować? Za co jesteście im wdzięczni? Jeśli Waszego taty już z nami nie ma, może chcielibyście podzielić się wyjątkowymi wspomnieniami? Czekamy na Wasze wpisy, nagrania i zdjęcia.

Czego życzycie swoim tatom? Autor: TVN24 | Źródło: tvn24

23 czerwca to corocznie obchodzony Dzień Ojca w naszym kraju. To wyjątkowy dzień, by okazać tatom wdzięczność i szacunek.

Dla wielu z nas tata jest jedną z najważniejszych osób. Jakie życzenia chcielibyście złożyć Waszemu ukochanemu ojcu? Co wywołuje uśmiech na jego i na Waszej twarzy? Za co chcielibyście mu podziękować? A może planujecie niecodzienną niespodziankę na jego cześć?

Podzielcie się Waszymi życzeniami, pomysłami i wspomnieniami.