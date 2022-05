Dziś Dzień Matki. Czego im życzycie? Za co dziękujecie?

Choć swoje święto powinny mieć każdego dnia, to właśnie 26 maja szczególnie ciepło patrzymy na swoje mamy. Czego im życzycie? Za co dziękujecie? Jak planujecie uczcić ten dzień? A jeśli to Wy jesteście mamami - jakie niespodzianki przygotowały dla Was dzieci? Czekamy na zdjęcia i relacje z tego wyjątkowego dnia!

26 maja obchodzimy Dzień Matki Źródło: Shutterstock

Rację miał Wojciech Młynarski, który śpiewał, że "Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd". Mamom należą się podziękowania za wychowanie, poświęcenie, codzienną troskę i cenne rady. Powody do podziękowań można zresztą mnożyć bez końca. Za co Wy jesteście szczególnie wdzięczni?

To mamy pokazują dzieciom świat, uczą je i dzielą się swoim doświadczeniem. Choć dorosłe dzieci wyprowadzają się z domów, to właśnie u mamy czeka na nich najsmaczniejszy obiad i domowe ciepło.

Dzień Matki to doskonała okazja, żeby pokazać, jak jesteście im wdzięczni. Czego życzycie Waszym mamom? Czy zaplanowaliście jakieś niespodzianki? Wręczycie im kwiaty, a może postawicie na niespotykany prezent? Podzielcie się z nami Waszymi pomysłami!

Czekamy także na relacje mam. Czym zaskoczyły Was dzieci? Jakie życzenia usłyszałyście? Pochwalcie się laurkami i upominkami, które otrzymałyście.

Pokażcie, jak spędzacie Dzień Matki!