Dziś Dzień Mamy. Za co je kochacie?

26 maja obchodzimy jedno z wyjątkowych świąt w roku - Dzień Matki. W tym szczególnym dniu nie można zapomnieć o pięknych życzeniach dla każdej mamy. Czego im życzycie? Za co kochacie je najbardziej? A może macie jakieś wyjątkowe wspomnienia związane z mamami? Pochwalcie się nimi!

Dziś Dzień Matki Źródło: Shutteerstock

W Polsce Dzień Matki obchodzimy zawsze tego samego dnia. Przypada on 26 maja. Tego dnia należy złożyć swoim mamom najpiękniejsze życzenia, szczególnie jeśli z jakichś powodów nie możemy być razem z nimi.

"Kochana Mamo, kiedy przytulam się do Ciebie, to jest mi cieplej niż słońcu na niebie, więc nie wypuszczaj mnie ze swych ramion. Kocham Cię bardzo, moja Mamo" - napisała Kasia.

"Mamusiu droga, za miłość, którą mnie darzysz, za życie, za poświęcenie... NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA CIEBIE MAMO!" - to z kolei życzenia Piotra.

Za co Reporter 24 Andrzej kocha swoją mamę? "Nie wiem od czego zacząć, bo jak można w kilku słowach podziękować za 24 lata opieki, czułości i wsparcia. Nawet teraz, kiedy mieszkam sam, to mamusia wpada i zostawia obiadek, czasem coś pozmywa, a potem zwróci uwagę, że coś trzeba posprzątać. A o codziennych telefonach nawet nie trzeba wspominać. Tak samo jak o bakcylu, jaki mamusia łapie na różne moje własne zainteresowania. I jeszcze sama wyszywa, przez co wciąż zastanawiam się, kiedy znajduje na to czas. Mamusiu, dziękuje, kocham Cię" - napisał.

Jakie były i są Wasze mamy? Czego im życzycie? Jak spędzicie ten wyjątkowy dzień? Pochwalcie się także swoimi wspomnieniami związanymi z mamami. Czekamy na nie w naszym gorącym temacie.