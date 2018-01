Dziś Dzień Babci. Za co kochamy je najbardziej?

Są jedyne w swoim rodzaju i zawsze znajdą dla nas czas. Wszystkie babcie właśnie dziś obchodzą swoje święto. Na Kontakt 24 możecie umilić Dzień Babci życzeniami lub miłymi wspomnieniami oraz zdjęciami. Dołączcie do gorącego tematu.

Dziś Dzień Babci Źródło: Shutterstock

21 stycznia to święto wszystkich babć. To właśnie tego dnia wnukowie recytują wiersze, wręczają kwiaty i czekoladki, a także składają życzenia najukochańszym babciom. A one, jak to zwykle bywa, czekają na najmłodsze pokolenie z przygotowaną pyszną niespodzianką.

Redakcja Kontaktu 24 czeka na Wasze życzenia, wspomnienia czy zdjęcia z okazji Dnia Babci.