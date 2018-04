Dzikie wycieczki, a może śnieżna Wielkanoc? Wybierzcie materiał tygodnia

Na początku tygodnia nagraliście dzika, który przemierza skrzyżowanie zgodnie z przepisami, a kilka dni później uchwyciliście całą dziką rodzinę. Waszym obiektywom nie uciekł także struś, który wybrał się na spacer w okolicach Lubachowa na Dolnym Śląsku. Pokazaliście nam śnieg w wielkanocny poranek i łosia, który przechadzał się po warszawskim Ursusie. Czujni byliście także w Barcelonie, skąd przysłaliście nam zdjęcia kierowcy, który pomylił wjazd do metra z parkingiem. Teraz czekamy na Wasze głosy, wybierzcie materiał tygodnia.

Dzik na pasach. Przechodził na zielonym świetle

Autor: ~Jasiek59 Na Antenie Wykorzystany w serwisie odtwórz

Nietypowego "pieszego" zauważył Reporter 24, który przejeżdżał przez jedno z warszawskich skrzyżowań. Dzik przebiegł przez pasy zgodnie z przepisami, na zielonym świetle. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Spacerujący struś na drodze. "Spotkała nas nieoczekiwana atrakcja"

Autor: ~Gregs Wykorzystany w serwisie odtwórz

To miała być spokojna, świąteczna podróż. I była do momentu, gdy na drodze w okolicach Lubachowa (Dolnośląskie) pojawił się struś. – Spacerował dostojnym krokiem, ale nie zainteresowaliśmy go. Byliśmy po prostu kolejnym autem, które zobaczył – relacjonował pan Grzegorz, który przesłał nagranie na Kontakt 24.

Wielkanoc jak Boże Narodzenie. Śnieg na Pomorzu Zachodnim

Autor: ~Tomek Wykorzystany w serwisie odtwórz

Nie takiej pogody na święta życzyli sobie mieszkańcy Zachodniego Pomorza. Zamiast słońca jest chłód, a zamiast świeżej, zielonej trawy ziemię otula gruba warstwa śniegu. Reporterzy 24 relacjonują, co widać za ich oknami.

Dzika wycieczka w Warszawie

Autor: ~Waldemar Na Antenie Wykorzystany w serwisie odtwórz

Ponad 20 dzików przebiegło jedną z ulic na warszawskim Tarchominie. Czterem dorosłym osobnikom towarzyszyło kilkanaście młodych dzików. Nagrał je pan Waldemar, a film przysłał na Kontakt 24.

Łoś w mieście. „Rozglądał się wokół, patrzył na ludzi”

Niecodzienne spotkanie Reportera 24. Pan Michał widział łosia. Zwierzę spacerowało na terenie starego, nieczynnego parkingu w warszawskim Ursusie. - Łoś rozglądał się co chwilę wokół siebie i patrzył na ludzi, którzy go obserwowali - opisuje. Zdjęcia z tego spotkania otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Pomylił wejście do metra z garażem. Auto utknęło na schodach

Autor: ~Jarosław Na Antenie Wykorzystany w serwisie

78-letni kierowca mercedesa utknął na schodach jednej ze stacji metra w centrum Barcelony. Według hiszpańskich mediów, mężczyzna się po prostu pomylił. Obok znajdował się wjazd do parkingu podziemnego. Nagranie i zdjęcie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

