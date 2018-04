Dziki zdominowały głosowanie. Wybraliście materiał tygodnia

Dziki spacerowały po Warszawie tuż przed Waszymi obiektywami i zdominowały głosowanie na materiał tygodnia. Nagrania z nimi w roli głównej zajęły dwa pierwsze miejsca. Ostatni na podium wskoczył struś. Dziękujemy za wszystkie relacje, czekamy na kolejne. Zwycięzcy i wyróżnionym gratulujemy.

I miejsce: Dzika wycieczka w Warszawie

Autor: ~Waldemar Na Antenie Wykorzystany w serwisie odtwórz

Ponad 20 dzików przebiegło jedną z ulic na warszawskim Tarchominie. Czterem dorosłym osobnikom towarzyszyło kilkanaście młodych dzików. Nagrał je pan Waldemar, a film przysłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

II miejsce: Dzik na pasach. Przechodził na zielonym świetle

Autor: ~Jasiek59 Na Antenie Wykorzystany w serwisie odtwórz



Nietypowego "pieszego" zauważył Reporter 24, który przejeżdżał przez jedno z warszawskich skrzyżowań. Dzik przebiegł przez pasy zgodnie z przepisami, na zielonym świetle. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej





III miejsce: Spacerujący struś na drodze. "Spotkała nas nieoczekiwana atrakcja"

Autor: ~Gregs Wykorzystany w serwisie odtwórz



To miała być spokojna, świąteczna podróż. I była do momentu, gdy na drodze w okolicach Lubachowa (Dolnośląskie) pojawił się struś. – Spacerował dostojnym krokiem, ale nie zainteresowaliśmy go. Byliśmy po prostu kolejnym autem, które zobaczył – relacjonował pan Grzegorz, który przesłał nagranie na Kontakt 24. Czytaj więcej

***

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24.

