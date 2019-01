"Dzień babci dla nas jest codziennie, bo ją kochamy od rana do wieczora"

Są jedyne w swoim rodzaju. Gotują najlepiej na świecie i zawsze znajdą dla nas czas. Od najmłodszych lat bawiły się z nami, troszczyły się i czuwają się nami. Wszystkie babcie obchodzą dziś swoje święto. Za co kochacie je najbardziej? Na Kontakt 24 czekamy na wspomnienia i życzenia.

21 stycznia obchodzimy Dzień Babci Źródło: Shutterstock

21 stycznia to święto wszystkich babć. To właśnie tego dnia wnukowie dziękują im za pomoc, trud włożony w wychowanie oraz przede wszystkim obecność. Młodsi recytują wiersze, starsi wręczają kwiaty, upominki i czekoladki, a także składają życzenia najukochańszym babciom. A one, jak to zwykle bywa, czekają na najmłodsze pokolenie z przygotowaną pyszną niespodzianką.

"Dzień babci i dziadka dla nas jest codziennie, bo ich kochamy od rana do wieczora. Babciu Józefa, dziadku Edwardzie żyjcie nam 100 lat" - napisali Patryk i Nikodem z Bielska-Białej.

A wy, za co najbardziej kochacie swoje babcie? Na Kontakt 24 czekamy na życzenia, zdjęcia i wspomnienia!