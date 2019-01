Dzielna akcja strażaków i ocalona łania. Mamy materiał tygodnia

Strażacy nie wahali się ani chwili, by z tarapatów uratować łanię. Zwierzę wpadło do kanału. Ta relacja zdobyła najwięcej głosów (46 procent) i została materiałem tygodnia. Oczarowało was również nagranie z zaśnieżonej Bukowiny Tatrzańskiej (20 procent). Na trzecim miejscu znalazło się nagranie z Wrocławia, na którym widać, jak auto osobowe łamie przepisy i omal nie wjeżdża w pieszych (12 procent). Gratulujemy i dziękujemy za wszystkie głosy.

I miejsce: Spłoszona przez psy, w pułapce bez wyjścia. Pomogli strażacy

Dziesięciu strażaków ratowało spłoszoną przez psy łanię, która utknęła w przepuście obok kanału w Świeradowie-Zdroju (Dolnośląskie). Na miejscu był również Reporter 24. Czytaj więcej

II miejsce: Głębokie zaspy i zawieje w górach

Zaspy śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne. Zdjęcia i nagrania z polskich gór, między innymi z Bukowiny Tatrzańskiej, otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

III miejsce: Między pieszymi, na czerwonym, pasem dla tramwajów. "Kierowca nawet nie hamował"

Nie zatrzymał się na czerwonym świetle i omal nie wjechał w pieszych przechodzących przez pasy. Takie zachowanie jednego z kierowców zarejestrował Reporter 24, mieszkaniec Wrocławia. "Nawet nie hamował" - relacjonował pan Krzysztof. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

