"Dyrygencie, nie odkładaj batuty". Reporterzy 24 stoją #MuremZaOwsiakiem

"Przez 27 lat Jurek dawał nam całe swoje serce, teraz dajmy tysiące serc jemu", "ulżyłeś w cierpieniach mojej mamy w ostatnich chwilach jej życia - odeszła godnie", "Orkiestra to Pan, będę ją wspierać do końca świata i o jeden dzień dłużej". Pokażcie, że stoicie #MuremZaOwsiakiem. Wysyłajcie zdjęcia, filmy, wyrazy poparcia. Przekonajcie Jurka, żeby grał z nami dalej!

Reporterzy 24 stoją #MuremZaOwsiakiem Autor: Jagoda

- Osobiście składam rezygnację z funkcji szefa fundacji, czyli z prezesa zarządu WOŚP - poinformował Jerzy Owsiak w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej. Zapewnił, że Fundacja będzie dalej funkcjonowała, a on będzie jej pracownikiem, ale bez możliwości podejmowania decyzji.

Rezygnacja była bezpośrednio związana z tragicznymi wydarzeniami podczas gdańskiego "Światełka do nieba", gdzie zaatakowany został prezydent miasta Paweł Adamowicz, który zmarł następnego dnia na skutek odniesionych ran.

"Prawdziwa Armia Owsiaka"

Na Kontakt 24 otrzymujemy od Was wiadomości z wyrazami poparcia dla Jerzego Owsiaka, a także apele o to, aby zmienił swoją decyzję i pozostał szefem Wielkiej Orkiestry.

- 13.01.2019 mógł się wydawać końcem świata, ale został jeszcze jeden dzień, wiec gramy z Panem dalej - napisała Renata. - Panie Jurku proszę nie rezygnować, nie wyobrażam sobie współczesnej Polski bez pana Wielkiego Serca - dodaje teri100.

- To ty jesteś tą najważniejszą osobą - dyrygentem, przez którego gra Orkiestra - podkreśla Ewelina. - Przez 27 lat Jurek dawał nam całe swoje serce, teraz my dajmy tysiące serc jemu. Niech widzi, że to nie tylko garstka ludzi, a prawdziwa "ARMIA OWSIAKA" - apeluje Agata.

Kontakt 24 czeka na Wasze historie, wspomnienia i słowa wsparcia, pisane lub nagrane, a także te utrwalone na zdjęciach. Pokażcie, że jesteście #MuremZaOwsiakiem!