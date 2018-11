Dwaj funkcjonariusze CBŚP ranni po zderzeniu w Warszawie

Radiowóz Centralnego Biura Śledczego Policji zderzył się z samochodem na placu Zawiszy w Warszawie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, policyjne auto jechało na sygnale. Dwaj funkcjonariusze trafili do szpitala. Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło po godzinie 15 na warszawskim placu Zawiszy.

- W zdarzeniu brał udział nieoznakowany radiowóz CBŚP. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że samochód jechał na sygnale - powiedziała st. asp. Małgorzata Wersocka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Funkcjonariusze w szpitalu

- W zderzeniu brały udział dwa samochody - volvo i toyota. Toyota to nieoznakowany samochód CBŚP. W wyniku zderzenia dwie osoby jadące toyotą trafiły do szpitala. Obie to policjanci - wyjaśniła Wersocka.

Jak dodała policjantka, nieznane są jeszcze przyczyny zdarzenia. Policjanci ustalają, czy zakwalifikować je jako wypadek, czy kolizję.





Autor: ~Kejti