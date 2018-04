Drogowskaz 24: stoisz w korku, widziałeś wypadek? Poinformuj nas

Lany poniedziałek wielu z Was spędzi za kierownicą. Rozpoczną się powroty do domów. Dlatego zachęcamy Was do wzięcia udziału w akcji Drogowskaz 24. Widzieliście wypadek, stoicie w korku? Poinformujcie nas. Czekamy także na Wasze zdjęcia i filmy!

podkom. Dawid Marciniak o sytuacji na drogach

Od piątku doszło do 253 wypadków. Zginęło w nich 18 osób, a 253 zostały ranne. Jak mówił po godzinie 13 na antenie TVN24 podkom. Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji, zatrzymano również ponad 750 nietrzeźwych kierowców. Policja apeluje o rozwagę.

Drogowskaz 24 to akcja, w której informujemy o utrudnieniach na drogach. Czekamy także na Wasze sygnały. Utknęliście w korku, zobaczyliście wypadek? Poinformujcie nas o tym.

Informacje możecie także wysyłać na nasz telefon komórkowy (numer telefonu 516 4444 24) i na skrzynkę kontakt24@tvn.pl.

Wracajcie bezpiecznie!