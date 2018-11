"Dla miłośników przyrody to prawdziwy rarytas". Nagrał daniele ukrytą kamerą

Gromadzą się w stałych miejscach i nawołują, wabiąc do siebie łanie. Wszystko po to, by przedłużyć swój ród. Daniele i ich spotkanie udało się zarejestrować panu Markowi na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo (Wielkopolskie). "Miłośnik zwierząt" - jak sam siebie określa - nagranie przesłał na Kontakt 24.

Film przedstawia chmarę danieli w czasie okresu godowego zwanego bekowiskiem, które przypada na przełomie października i listopada.

- Jestem miłośnikiem zwierząt. Przyroda jest ważną częścią mojego życia. To w niej występuje tak wiele ciekawych zjawisk, z reguły niedostępnych dla nas. Postanowiłem to zmienić i takie rzeczy dokumentować. Na ogół to oczywiste, że jeśli pojedziemy do lasu z kamerą i będziemy chcieli nagrać bekowisko - nic z tego nie wyjdzie. Dlatego umieściłem ukrytą kamerę. Chcę zadbać o edukację przyrodniczą społeczeństwa - mówi w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 pan Marek.

"Tajemnicze miejsca"

Jak zaznacza, "bekowisko odbywa się w tajemniczych miejscach, które bardzo trudno odszukać". - W przeciwieństwie do jeleni, które podczas okresu godowego się przemieszczają, daniele mają swoje stałe miejsca - dodaje.

Ukryta kamera pojawiła się w jednym z nich, na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo. Chmara danieli dała się złapać w fotopułapkę między 5 a 10 listopada, jednak nagranie do naszej redakcji pan Marek przesłał teraz. - Dla miłośników przyrody i bacznych obserwatorów to prawdziwy rarytas i ciekawostka przyrodnicza - zaznacza.

Krzysztof Trębski z Lasów Państwowych potwierdza, że Reporter 24 nagrał daniele podczas bekowiska. - Zwykle trwa ono mniej więcej do połowy listopada - opowiada.

Śmierdzący dołek

Daniel to trzeci co do wielkości jeleniowaty gatunek żyjący w Polsce. Poszczególne osobniki łączą się w różne grupy. Poza okresem jesiennym, kiedy zaczynają się zaloty, samce łączą się w męskie, czasem naprawdę bardzo liczne stada. Liczą one do kilkudziesięciu osobników. Podczas godów wokół jednego byka skupia się do ośmiu łań. Samiec, w zaciętej walce, broni innym samcom dostępu do nich.

Jak podaje tvnmeteo.pl, daniele kopulują w cuchnących dołkach, czyli rujowisku, zwanym też kołyską. Skąd ten intensywny zapach? Otóż na początku rui byk wykopuje w ziemi specjalne wgłębienia, do których oddaje mocz. Stopniowo je też pogłębia.

Cuchnące dołki przydają się bykom do kopulacji. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, po około 32 tygodniach pojawiają się małe daniele.