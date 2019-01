Diabły w Barcelonie, poślizg na oblodzonej drodze czy zima? Głosujcie

Jak co tydzień czas wybrać materiał tygodnia Kontaktu 24. Zima zawitała do Polski na dobre. Niezwykle daje się we znaki w górach, skąd otrzymaliśmy śnieżne relacje. Nad morzem natomiast zamiast śniegu szalała wichura, a niesamowite ujęcia morskich fal uchwycił Reporter 24. Byliście także świadkami groźnych sytuacji drogowych w pobliżu Wojnicza czy Koszalina. Nie zabrakło Was również na Nit de Llufes w Barcelonie. Który materiał był najlepszy? Głosujcie w naszej sondzie.

Diabły opanowały ulice Barcelony

Tego dnia niemalże wszystko jest dozwolone. Mieszkańcy przebierają się za diabły, żartują z innych, odpalają zimne ognie i maszerują wzdłuż plaży, by przejść na główny plac Barcelonety, dzielnicy Barcelony. Na Kontakt otrzymaliśmy nagranie z tego wydarzenia. Czytaj więcej

"Morskie fale niczym taran". Wichury nad morzem

Ponad 200 razy interweniowała straż pożarna w związku z silnym wiatrem w nadmorskich województwach. "Morskie fale niczym taran uderzają w wydmy, zabierając ze sobą w głąb morza wszystko, co spotka na swej drodze" - relacjonował Reporter 24, lkucira. Nagranie otrzymaliśmy między innymi od Wojciecha. Czytaj więcej

Atak zimy w relacji Reporterki 24

Do wielu regionów dotarła śnieżna zima. W ubiegłą środę najmocniej sypało w górach. Relacje z zaśnieżonej Bukowiny Tatrzańskiej (Małopolska) otrzymaliśmy od Jagi_. Czytaj więcej

Jedzie prosto na czołówkę, w ostatniej chwili ustępuje. "To był horror"

Pan Sławomir jechał obwodnicą Wojnicza (Małopolska), kiedy zauważył jadący prosto na niego bus. Kierowca tego pojazdu w ostatniej chwili zrezygnował z próby wyprzedzenia na trzeciego. Nagranie ze zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Wyprzedza, wpada w poślizg na oblodzonej jezdni. Centymetry od tragedii

Groźna sytuacja na drodze w pobliżu Koszalina (Zachodniopomorskie). Podczas trudnych warunków pogodowych na ruchliwej drodze auto wpadło w poślizg i zaczęło kręcić się wokół własnej osi. Inni kierowcy musieli gwałtownie hamować. Pierwszą informację oraz nagranie, przedstawiające to zdarzenie, otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24. W poprzednich głosowaniach na "materiał tygodnia" zwyciężyli:

