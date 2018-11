Daniele w ukrytej kamerze materiałem tygodnia

Znamy zwycięzcę głosowania na materiał tygodnia. Na pierwszym miejscu uplasowało się nagranie z ukrytej kamery przedstawiające chmarę danieli. Drugą pozycję na podium zajął zablokowany przez samochody ciężarowe przejazd autostradą. Trzecie miejsce przyznaliście fotografiom nadwieprzańskiej natury na skraju jesieni i zimy. Zwycięzcy i wyróżnionym gratulujemy.

Który materiał był najlepszy w tym tygodniu? Śnieżna relacja Reporterki 24

Zajęli oba pasy, uniemożliwili wyprzedzanie

Nagrał daniele ukrytą kamerą

Bajkowe uroki zimowego dnia Głosuj Który materiał był najlepszy w tym tygodniu? Śnieżna relacja Reporterki 24 2%

Zajęli oba pasy, uniemożliwili wyprzedzanie 31%

Nagrał daniele ukrytą kamerą 49%

Bajkowe uroki zimowego dnia 18% Dziękujemy za oddany głos! 268 oddanych głosów

I miejsce: "Dla miłośników przyrody to prawdziwy rarytas". Nagrał daniele ukrytą kamerą

Gromadzą się w stałych miejscach i nawołują, wabiąc do siebie łanie. Wszystko po to, by przedłużyć swój ród. Daniele i ich spotkanie udało się zarejestrować panu Markowi na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo (Wielkopolskie). "Miłośnik zwierząt" - jak sam siebie określa - nagranie przesłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

II miejsce: Zajęli oba pasy, uniemożliwili wyprzedzanie. "Trochę to trwało"

Autor: ~Krystian odtwórz

Zablokowany przejazd autostradą to efekt zachowania kierowców dwóch samochodów ciężarowych, którzy przez dłuższy czas jechali równolegle obydwoma pasami A2. Nagranie przedstawiające irytujące zachowanie kierowców, zarejestrowane w rejonie Łodzi, otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

III miejsce: "Bajkowe uroki zimowego dnia”. Nadwieprzańska natura w ujęciu Reportera 24

Przymrozek, ostatnie jabłka i zwierzęta na polu. Nadwieprzańska natura pokazuje swoje uroki. Widoki z okolic domu pokazał nam Reporter 24. Czytaj więcej

***

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24. W poprzednich głosowaniach na "materiał tygodnia" zwyciężyli:

