Czy Wasze dzieci dostały się do wybranej szkoły?

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych trwa. Jako że kandydatów do wybranych szkół często jest więcej niż miejsc, proces wiąże się z dużym stresem. We wtorek tegoroczni absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych z sześciu województw dowiedzą się, czy zostali zakwalifikowani do wybranych szkół średnich. Czy Wasze dzieci dostały się do szkoły, którą wybrały? Czekamy na wiadomości od Was.

Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów poznają wyniki rekrutacji Źródło: PAP

W Warszawie 47 tysięcy absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych rywalizuje o 43 tysiące dostępnych miejsc. Z podobnym problemem borykać się będą uczniowie z Poznania, gdzie kandydatów jest 17 tysięcy, a miejsc 16 tysięcy. We wtorek absolwenci z województw mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego dowiedzą się, czy zostali zakwalifikowani do wybranych szkół średnich. Więcej czytaj na portalu tvn24.pl

Dotąd ogłoszono już listy przyjętych w pierwszym etapie rekrutacji w województwach lubuskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim, zachodniopomorskim, lubelskim, pomorskim i małopolskim.

Problem jest poważny. Tylko w Lublinie po pierwszej turze rekrutacji do wybranych przez siebie szkół nie dostało się 600 osób. I nie są to uczniowie z najgorszymi wynikami.

Miasto zapewnia, że dla wszystkich kandydatów miejsc wystarczy, ale nie w tym rzecz. Uczniowie, zwłaszcza ci z czerwonymi paskami, aplikowali do najlepszych liceów, do których by się dostali, gdyby nie podwójny rocznik. Teraz mogą wylądować w słabych liceach lub technikach.

Rekrutacja do szkół średnich 2019

Podobna sytuacja jest w całym kraju. Po pierwszej turze rekrutacji do wymarzonych szkół nie dostało się około 800 uczniów z Białegostoku, 1200 z Gdańska, 2500 z Krakowa. Podobne dane podaje Olsztyn, Rzeszów i Zielona Góra.

Jak to wygląda u Was? Czy Wasze dzieci/wnuki dostały się do wybranych szkół? Na Kontakt 24 czekamy na Wasze sygnały.