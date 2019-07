Czy Wasze dzieci dostały się do wybranej szkoły?

Wielki zawód i nerwy w wielu miastach w Polsce. W Olsztynie, Białymstoku, Szczecinie i Lublinie - wszędzie tam są uczniowie z podwójnego rocznika, którzy nie dostali się do żadnej z wybranych szkół. Lista miast, które muszą uporać się ze skutkami reformy edukacji, jest coraz dłuższa. Czy Wasze dzieci dostały się do szkoły, którą wybrały? Czekamy na Wasze wiadomości.

Ilu uczniów nie dostało się do wybranych szkół Źródło: tvn24

Problem jest poważny. Tylko w Lublinie po pierwszej turze rekrutacji, do wybranych przez siebie szkół nie dostało się 600 osób. I nie są to uczniowie z najgorszymi wynikami.

Miasto zapewnia, że dla wszystkich kandydatów miejsc wystarczy, ale nie w tym rzecz. Uczniowie, zwłaszcza ci z czerwonymi paskami, aplikowali do najlepszych liceów, do których by się dostali, gdyby nie podwójny rocznik. Teraz mogą wylądować w słabych liceach lub technikach. Podobna sytuacja jest w całym kraju. Po pierwszej turze rekrutacji do wymarzonych szkół nie dostało się około 800 uczniów z Białegostoku, 1200 z Gdańska, 2500 z Krakowa. Podobne dane podaje Olsztyn, Rzeszów i Zielona Góra. W Warszawie wyniki będą znane za tydzień, ale już teraz miasto szacuje, że nawet 7 tysięcy uczniów nie dostanie się do szkoły pierwszego wyboru. Czytaj więcej na ten temat na tvn24.pl



Jak to wygląda u Was? Czy Wasze dzieci/wnuki dostały się do wybranych szkół? Na Kontakt 24 czekamy na Wasze sygnały.